İYİ Parti’den AKP’ye su zammını geri alma çağrısı

Sakarya’da suya yüzde 50 zamma tepki gösteren İYİ Partili Ümit Dikbayır, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye, “Bu zam, haksız, kanunsuz ve hukuksuzdur. Yaptığınız bu zam da, Sayıştay’ın bile görüşü yoktur. Sakarya halkı adına önümüzdeki ilk meclis toplantısında, suya yaptığınız zammı geri almanızı talep ediyorum” çağrısında bulundu.

Sakarya’da suya yüzde 50 zamma tepki gösteren İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye zammı geri alın çağrısı yaptı. Dikbayır, AKP’li Belediye Başkanı’na yaptığı çağrıda şunları söyledi:

* “Geçtiğimiz ay suya yüzde 50 zam yaptınız. Bu zam, haksız, kanunsuz ve hukuksuzdur. Yaptığınız bu zam da, Sayıştay’ın bile görüşü yoktur.

* Ayrıca her ay faturalara 1 metreküp karşılığında, bakım-onarım ücreti fatura etmektedir. Bu da kanuna aykırı ve hukuksuzdur. Yine suyun KDV’si yüzde 1 olmasına rağmen bu bakım ücretine yüzde 18 KDV yansıtmaktasınız. Ve bu yöntemle Sakarya halkının cebinden her ay 7,5 milyon, yılda 90 milyon haksız para tahsil ediyorsunuz.”

“İDARE MAHKEMESİNE VERMEK İSTEMİYORUM”

Şehrinin belediyesini İdare Mahkemesi’ne vermek istemediğini de dile getiren Dikbayır, “Sizden talebim Sakarya halkı adına önümüzdeki ilk meclis toplantısında, suya yaptığınız zammı geri almanız ve kestiğiniz faturalardan bu bakım-onarım ücretini tamamen kaldırmanızdır. Sakarya halkı adına talebim budur. Bu konunun bütün teknik yönlerini biliyorum” ifadelerini kullandı.

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