İyi Parti’den Çok Çarpıcı KoronaVirüs Açıklaması!

İYİ Parti’li Yavuz Ağıralioğlu, Dünya’nın ve Türkiye’nin gündemindeki Covid 19 Korana Virüsü (Corona) hakkında bir takım açıklamalarda bulundu. Yavuz Ağıralioğlu, millet olarak çok hassas olmamızı dile getirirken; “Sağlık sistemimizin ne durumda olduğunu şu 15 gün içerisinde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ KORONA İZLEME KOMİTESİ KURDU

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla ülke gündeminin tamamını meşgul eden koronavirüs salgını hakkında Parti olarak aldıkları tedbirleri, teşkilatlara yaptıkları uyarıları ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Ağıralioğlu, Partisinin başkanlık divanı toplantısında salgın hakkında durum değerlendirmesi yaptıklarını, değerlendirme sonucunda Parti içinde bir izleme komitesi kurulduğunu, parti teşkilatlarının kongre süreçlerini ise 15 gün erteleme kararı aldıklarını duyurdu.

Ağıralioğlu alınan karları şöyle sıraladı:

“Kongrelerimizi 15 gün erteledik, 15 gün sonra sağlık şartlarındaki duruma göre tekrar değerlendirme kararı aldı divanımız. Genel Başkanımızın tavsiyeleriyle bir izleme komitesi kurduk, izleme komitemizde Genel Başkan Yardımcımız Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcımız Şenol Sunat, Ankara Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Milletvekilimiz Profesör Dr. Sinan Sözen, İstanbul Milletvekilimiz Profesör Dr. Ahat Andican korona izleme komitesi olarak çalışacaklar. Sürece tekliflerimizle katkı sağlayacağız, doğru hamlelerin tüm Türkiye sathında uygulanması için elimizden gelen her türlü şeyi yapacağız.”

TETKİK SAYISI VE SONUÇ ALMA HIZI YETERLİ DEĞİL

“Şu anda Güney Kore tetkik sayısı itibariyle süreci en ciddi yönetebilen ülkelerin başında geliyor. 280.000 dün itibariyle yapılan tetkik sayısı. Türkiye’de tetkik sayılarının yeterli olmadığını, yeterli tetkik Kitinin elimizde bulunmadığını, tetkiklerden sonuçları alma hızımızın da yeterli olmadığını düşünüyoruz. 2 gün tetkik sonuçlarının çıkması. Bunu biraz kısaltmaya çalıştığını düşünüyoruz sağlık bakanlığımızın. Sağlık Bakanımızın kişisel iyi niyetine rağmen süreci yönetebilme kapasitesinin ne kadar olduğunu görebilmemiz için bir 15 gün evde geçirmemiz lazım. Bu 15 günlük tecrit bana hastalık ya da virüs bulaşmasın bencilliği değil, başkasına bulaştırmayalım sorumluluğudur. Nihayetinde Türkiye’de 82 buçuk milyon, 45 milyon mülteci barındıran bir şekilde hayatını idame ettirmek zorunda olan insanların bu şartlarda bulaştırmamak gibi bir ihtimali yok. Bu 15 günlük süreçte devletin bu anlamda alacağı kararlara milletin hassasiyetle uyması gerekmektedir.

KİT İHTİYACI ACİLEN KARŞILANMALI

Ağıralioğlu konuşmasının devamında Güney Kore’nin koronavirüs ile mücadelede iyi bir performans sergilediğini ve bizim de aynı şekilde tetkiklerde kullanılmak üzere acil bir şekilde kit ihtiyacımız olduğunu vurgulayarak, “Çin’de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılma hızlarında tetkiklerde ortaya çıkan sonuçlar sadece bu kitler yoluyla yapılan tahliller den sonra çıkan sonuçlar. Henüz kendisine tetkik yapılamamış olanların taşıyıcı olma ihtimali çok yüksek insanlar var. Dolayısıyla bizim acilen ihtiyacımızı karşılayacak ve süreci sağlıklı yönetmenize imkân verecek sonuçları bize verme imkânı sağlayacak ciddi bir kit ihtiyacımız var. Oldukça fazla sayıda ve hızlı sonuç verecek kitlere ihtiyacımız var. 15 dakikada sonuç verenler var bunlarında hızla tedarik edilmesi lazım” dedi.

TURİZM BÖLGESİ ÜST HALİNE GETİRİLEBİLİR

İYİ Parti olarak koronavirüs ile mücadele sürecinde yatak kapasitelerinin yeterli olmaması durumunda oluşturulacak karantina bölgeleri için önerilerini belirten Ağıralioğlu, “Eğer şartlar Türkiye’de yatak kapasitemiz de yoğun bakımın üniteleri kâfi olmadığı bir duruma gelir ise bir turizm bölgesi üs haline getirilebilir. Turizm bölgelerimizde yatak kapasitemiz çok fazla çok rahatlıkla devlet inisiyatif alıp henüz turizm sezon açılmadığı için bir bölgeyi bu anlamda tehdit ve rehabilitasyon üssü haline getirebilir, bir pilot uygulama yapabilir” dedi.

“Evde Kalın” kampanyasının sosyal hayatı da etkileyecek çok ağır birtakım bedelleri olduğunu ve devletinde doğru hamlelerle bunu yönetmek zorunluluğu olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, “Bu Sağlık Bakanlığı’nın bir virüs ve mücadele programı değil, bütün bakanlıkların el birliğiyle bir devlet politikası haline getirmesi gereken bir süreçtir. Dolayısıyla sağlık bakanlığımızın bize vermiş olduğu 14 madde üzerinden uyulması gereken “Evde kalın” kampanyasının şekil şartları itibariyle insanların evde kalmalarını temin edecek, teşvik edecek ekonomik şartlarında oluşturulması gerekiyor” dedi.

Herkesin çok hassas olmasına dikkat çeken Yavuz Ağıralioğlu, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.