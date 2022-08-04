İYİ Parti’den çok konuşulacak bir video daha: Zampiyonlar ligi

İYİ Parti yine çok konuşulacak bir videoya imza attı. Zampiyonlar ligi ismiyle hazırlanan videoda stadyum görselinin kullanıldığı ve şampiyonlar ligi müziği eşlinde sağlık ve ulaşım sektöründeki zamlanan ürünlere yer verildi

Stadyum görselinin kullanıldığı ve şampiyonlar ligi müziği eşlinde hazırlanan videoda zamlanan ürünler yer aldı.

“7 ay üst üste zampiyon olduk. Enflasyonun kralı olduk. İlaçları doktor yazar, reçetelerde cep yakar. Ne patates, ne domates ne de soğan, bu ay da sensin kahraman. Yaktın bizi, yıktın bizi, muhtaç ettin sen herkesi” tezahüratı eşliğinde A grubu sağlık sektörü, B grubu olarak da ulaşım sektörünün yer aldığı iki grup gösterildi.

Videoda A grubunda birinci olarak yüzde 18,7 oranla ilaç, ikinci olarak yüzde 16,8’lik zamla veterinerlik hizmeti, üçüncü olarak yüzde 9,4 oranla röntgen, dördüncü olarak da yüzde 7,5’lik zam oranıyla diğer sağlık ürünleri yer aldı.

“Demir yolu aşk yolu. Bu biletler ne oldu. Araban var derdin var, sigortası çok oldu. Güneşe çok az kaldı. Artık iyilerin zamanı.” tezahüratı eşliğinde ise B grubunun gösterildiği videoda birinci olarak yüzde 13,8’lik zam oranıyla tren bileti yer alırken, ikinci olarak yüzde 12’lik oranla Gazete-Dergi, üçüncü olarak yüzde 9,1 zam oranıyla otobüs bileti, dördüncü olarak da yüzde 7,4 zam oranıyla ulaştırma sigortası yer aldı.

“GÜNEŞE ÇOK AZ KALDI”

İYİ Parti’nin “#ZampiyonlarLigi’nde Temmuz ayı enflasyonu yine büyük manipülasyonlarla sahaya sürüldü. Ancak tribündeki milyonlar bu kötü gidişata seyirci kalmamaya kararlı. O zaman hep bir ağızdan, daha gür sesle; Güneşe çok az kaldı!” notuyla paylaştığı video, çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

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