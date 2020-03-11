İYİ Parti’den Corona virüs uyarısı

İYİ Parti, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de Corona virüs tespit edildiğini duyurmasının ardından, kamuoyuna önerilen tavsiyelere uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

“TAVSİYE EDİLEN ÖNLEMLERİ UYGULAMAK FAYDALI OLACAKTIR”

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Bir süredir dünya genelinde etkisini gösteren ve sağlık problemleriyle birlikte maalesef ölümlere de sebep olan koronavirüs, ülkemizde de tespit edilmiş ve gerekli açıklamalar Sağlık Bakanı tarafından yapılmıştır.

* Kamuoyuyla birlikte, ilgili kurumların açıklamalarını dinlemek ve tavsiye edilen önlemleri uygulamak, toplum sağlığı açısından faydalı olacaktır. İlgili ve resmi kurumlar tarafından açıklanmayan bilgileri paylaşmamanız ve uygulamamanız rica olunur.

‘TOKALAŞMA VE SARILMADAN KAÇININ’ UYARISI

İYİ Parti ayrıca parti faaliyetlerinde de sıkça kullanılan tokalaşma, sarılma gibi fiziksel yakınlıklardan kaçınılması uyarısında bulundu. Partiden yapılan açıklamada, “Bağışıklığınızı koruyucu diğer önlemleri ve gıda takviyelerini almanız, ellerinizi düzenli olarak yıkamanız ve hastalık durumunda doktora ve sağlık görevlilerine acilen başvurmanız önemle rica olunur” denildi.

PARTİ ÜYELERİNE ÇAĞRI

İYİ Parti özellikle il ve ilçe düzeylerindeki parti faaliyetlerinde de bu önerilere uyulması çağrısında bulundu.

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