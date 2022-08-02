İYİ Parti’den dikkat çeken ‘mülakat’ videosu

KPSS’de soruların çalındığı iddiası gündemdeyken, İYİ Parti sosyal medya hesabından mülakatlarla ilgili dikkat çeken bir video yayınladı.

İYİ Parti, sosyal medya hesabından mülakatlarla ilgili dikkat çeken bir video paylaştı.

“ŞAİBELİ SINAVLARLA UMUTLARINIZI ÇALAN BU DÜZEN BİTECEK”

İYİ Parti’nin paylaşımında, “Şaibeli sınavlarla senin umutlarını, hayallerini, emeklerini çalan; mülakat cambazlığıyla seni yok sayan bu adaletsiz düzen bitecek! Hak ettiğin yarınlar senin olacak…’Mülakat Değil Liyakat’ esas alınarak hakkın teslim edilecek, az kaldı!” ifadelerine yer verildi.

YÜKSEK PUANLI ÖĞRENCİLERİN MÜLAKATTA ELENMESİNE GÖNDERME

Paylaşılan videoda sınavda 98 puan alan gencin mülakatta elenmesi, 68 puan alan gencin ise kabul edilmesi anlatıldı.

“AYISI DAYISI OLANLAR ATANIYOR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sık sık iktidarlarında mülakat sisteminin kaldırılacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Mülakat ve kayırma konusunu il ziyaretlerinde de gündeme getiren Akşener, daha önceden yaptığı bir açıklamasında mülakat sistemine şöyle tepki göstermişti:

“58 puan alıp ayısı-dayısı olan gençlerin tayin edildiği bir ülkede 92 puanla sizin çocuklarınız tayin edilmiyorsa işte burada çok önemli bir haksızlık vardır demektir.”

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