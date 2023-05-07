İYİ Parti’den dul ve yetim aylığı açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, dul ve yetim aylığı alanlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İYİ Partili Zorlu tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet anlayışını güçlendirerek, her alanda ilerlemesi İYİ Parti’nin temel hedeflerindendir.

Bu kapsamda emeklilerimizin yanı sıra, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımızın hakça ve insanca yaşamasını vazgeçilmez görüyoruz.

Daha önce açıkladığımız 8.500 TL bayram ikramiyesini, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlarımıza da herhangi bir kesintiye uğramadan vereceğiz.

Emekli dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız, bu kurban bayramında kesintisiz 15.000 TL alacaklar ve bundan böyle ikramiyelerini diğer hak sahibi vatandaşlarımız gibi tam almaya devam edecekler.

14 Mayıs’ta İYİ Parti’ye basacağınız her mühür, hakça ve insanca bir yaşamın güvencesi olacaktır.”