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5 Mayıs 2023
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İYİ Parti’den emeklilere özel video…

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İYİ Parti, resmi sosyal medya hesabından, “Asgari ücretin altında emekli maaşı kalmayacak; emekliler tarih yazacak” notuyla bir video paylaştı. Videoda 14 Mayıs seçimlerini Millet İttifakı’nın kazanması halinde hayat pahalılığının biteceği mesajı verildi.

14 Mayıs öncesi ve sonrası pazardaki iki farklı tablo işlendi. Videonun ilk bölümünde pazara çıkan emekli bir çift; önce tezgahta duran soğan ve domatese, daha sonra da üzgün bir ifadeyle birbirlerinin yüzlerine bakıp iç geçiriyor. Kadın, eşine, “Hiç olmazsa yarım kilo alsaydık…” diyor.

Videonun ikinci bölümünde ise sahne bir anda canlı renklere kavuşuyor; geniş açılı çekimle erkeğin elindeki çok sayıda meyve-sebze dolu poşet gözüküyor ve erkek tebessüm ederek, “Yahu Neriman nasıl taşıyacağı bunca şeyi…” ifadelerini kullanıyor.

HAZİRAN 2024 DETAYI

Kadın da, “Taşırsın taşırsın merak etme. Daha neler alacağız neler” diyor. Videoda tarih olarak da Haziran 2024 gösteriliyor.

Alaturka Online
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