İYİ Parti’den ‘enflasyon’ ve ‘yeni zincir marketler’ tepkisi: Vatandaşla alay etmektir

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, “Enflasyonu yeni zincir marketler açarak düşüreceğini söylemek veya çarşı-pazar dolaşıyormuş gibi yapmak, en hafif tabiriyle vatandaşla alay etmektir. Bugün enflasyonun temel sebebi berbat bir tarım politikası, yönetemeyen Merkez Bankası ve kur hareketlerine duyarlı olan üretim yapısının olmasıdır” diye konuştu.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Özlale, “Bugün bir öğretmen ve bir asgari ücretlinin çalıştığı aile hâlâ yoksulluk sınırının altında kalıyor. Bugünün Türkiyesi’nde bir öğretmen ailesinin açlık sınırı altında gıda tüketmesi de kuvvetle muhtemel. Asgari ücretli, hemşire ya da öğretmen, vatandaşımız her seferinde pazara, markete gittiğinde fakirleştiğini daha da derinden hissediyor” dedi.

“AÇIKLANAN VERİLER İNANDIRICI DEĞİL”

Özlale, “Her ne kadar TÜİK, gıda enflasyonunu yüzde 28,8 olarak açıklasa da, yumurta fiyatındaki artışın geçen yıla oranla yüzde 70, makarna fiyatının geçen seneye kıyasla yüzde 28,5, ayçiçek yağı fiyatının geçen kıyasla yüzde 52, tavuk etinin kilosunun geçen yıla oranla yüzde 69,4 arttığını düşündüğümüzde açıklanan veriler hiçbir şekilde inandırıcı değil” ifadelerini kullandı.

“ENFLASYON, BÖLGELER ARASI EŞİTSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRİYOR”

Diğer önemli bir sorunun ise enflasyonun bölgesel olarak farklılaşması olduğunu belirten Özlale, şöyle konuştu:

* TÜİK’in açıkladığı verilere göre kişi başı geliri, ülke ortalamasının altında kalan 19 bölgenin 16’sında tüketici enflasyonu, ülke ortalamasının üzerinde. Yani hayat pahalılığının en fazla hissedildiği bölgeler, kişi başı gelirin daha düşük olduğu bölgeler. Bunun sebebi çok basit.

* Daha düşük gelirli bölgelerde hane halkı, bütçesinin çok önemli bir bölümünü gıda tüketimine harcıyor. Yani mevcut durumda enflasyon, sadece bütün vatandaşların alım gücünü düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgeler arası eşitsizliği daha da derinleştiriyor.

“ENFLASYONU ZİNCİR MARKET AÇARAK DÜŞÜRECEĞİNİ SÖYLEMEK VATANDAŞLA ALAY ETMEKTİR”

Son olarak iktidarın yeni zincir marketler açarak ve polisiye önlemler uygulayarak enflasyonla mücadelesini eleştiren Özlale, şu ifadeleri kullandı:

* Bu enflasyonu yeni zincir marketler açarak düşüreceğini söylemek veya çarşı-pazar dolaşıyormuş gibi yapmak, en hafif tabiriyle vatandaşla alay etmektir.

* Bugün enflasyonun temel sebebi berbat bir tarım politikası, yönetemeyen Merkez Bankası ve kur hareketlerine duyarlı olan üretim yapısının olmasıdır.

* Her seferinde yeni bir zihni sihir proje üretmek, hedef göstermek, esas yapılması gereken politikaları hasır altı etmeye çalışmaktan başka hiçbir şey değildir.

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