İYİ Parti’den Erdoğan’a ‘keyif çayı’ yanıtı! Kendini tutamadı güldü!





İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsmail Tatlıoğlu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Malatya'da minibüs ve servis esnaflarının "Evimize ekmek götüremiyoruz!" sözlerine "Bu laf bana abartı geldi. Al bu keyif çayını iç" diye karşılık vermesine tepki gösterdi. İsmail Tatlıoğlu kendini tutamayarak güldü ve "Sarayın keyfi yerinde ama milletin keyfi kaçtı" dedi. İsmail Tatlıoğlu dolar 8 lirayı geçti sorusuna da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a göndermede bulunarak "Biz bakıyoruz" şeklinde yanıt verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #iyiparti #receptayyiperdoğan #keyifçayı #ekonomi #dolar #ismailtatlıoglu #haber #politika #tbmm #siyaset #gündem #malatya #evimizeekmekgötüremiyoruz #esnaf #canlıyayın #yurttaştv

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