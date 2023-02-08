İYİ Parti’den Erdoğan’a ‘konteyner kent’ çağrısı

Depremin üssü Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulunan İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, hava sıcaklığının gündüz eksi 2, gece eksi 10 dereceye kadar düşen Elbistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlarına seslendi.

“KIZILAY’IN KONTEYNER FABRİKASI TAM KAPASİTE ÇALIŞMALI”

Ümit Dikbayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Elbistan’dan yaptığı çağrıda, acilen yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;

“Şu anda Elbistan’da deprem bölgesinde, hava gündüz eksi 2 derece. Gece bu eksi 10 dereceye kadar çıkıyor. Evsiz kalan vatandaşlarımız, kendi imkanları ile yaptıkları naylon çadırlarda yaşamaya çalışıyor. Şimdi acilen, hem de çok acilen vatandaşlarımıza, prefabrik köy kentler ve konteyner kentler kurulmasını talep ediyoruz.

Bunların içinde, ısıtıcıların, mutfakların ve banyoların olan prefabrik kentler kurulmasını çok acil talep ediyoruz. Ayrıca Kızılay’ın Malatya’daki konteyner fabrikasını tam kapasite çalıştırıp ki, bu fabrika çalışırsa günde 200 konteyner üretebiliyor. Bu fabrikayı tam kapasite çalıştırıp, deprem bölgelerine acilen konteynerleri göndermesini vatandaşlarımız adına talep ediyoruz.”