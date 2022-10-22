İYİ Parti’den Erdoğan’a referandum yanıtı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasaya için referandum çağrısına; “Milletimizin bugün bir referandum değil, derhal seçim sandığını beklediğine inanıyoruz” karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bugün Malatya‘da; “Başörtüsü özgürlüğünü, ‘Gel, Anayasa güvencesi altına alalım’ dedim. Konu Meclis’e geldiğinde kim nasıl bir tavır içine girecek, sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacak. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa, ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra da sürdüreceğiz. Hatta şunu da yapabiliriz. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin” dedi.

SEÇİM VURGUSU

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasına sosyal medyadan cevap verdi. Zorlu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

*Milletimizin zor ve çetin günler yaşadığı bugünlerde kapanmış tartışmaların siyasi saiklerle yeniden gündeme getirilmesi çabasının ülkemize bir kazanç getirmeyeceğine inanıyoruz.

*Bu doğrultuda milletimizin bugün bir referandum değil, derhal seçim sandığını beklediğine inanıyoruz.

*Ancak eğer gerçekten bir anayasa değişikliği samimi bir şekilde isteniyorsa İYİ Parti olarak demokratik/parlamenter sistemin yeniden inşası kapsamında atılacak köklü adımlara bugün ve yarın da TBMM zemininde destek vermeye hazır olduğumuzu Milletimizin takdirlerine sunuyoruz. (ANKA)

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