İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ilçe başkanları ile birlikte basın toplantısında konuştu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kavuncu Erdoğan'ın sığınmacı politikasını eleştirerek 'Şuursuzluk' ifadesinde bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online İYİ Parti’den Erdoğan’a sığınmacı isyanı! Buğra Kavuncu çok sert açıklamalarda bulundu: Şuursuzluk!