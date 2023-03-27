İYİ Parti’den Erdoğan’ın adaylığına itiraz

Partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na itirazda bulunacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olup olamayacağına yönelik tartışmalara değinen Zorlu, şunları söyledi:

– Bu konuda partimizin görüşü ve tavrı nettir. Cumhurbaşkanının görev süresi ve seçimi ile ilgili olarak 1982 Anayasası’nın ilk hâlinde düzenleme “Bir kimse iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez” şeklindedir.

– 2007 yılında 5678 Sayılı Kanun’daki değişiklikle Cumhurbaşkanının görev süresinin beş yıl olduğu ve bir kişinin en fazla iki kez Cumhurbaşkanı olabileceğine ilişkin kural Anayasa’ya girmiştir. 2017 değişikliğinde de bu kurala dokunulmamıştır. Yine Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’nda da “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü yer almıştır.

– Anayasa yapıcı irade bu süreçte tali değişiklikler gerçekleştirmiş olsa da Cumhurbaşkanının iki kez seçilebilmesine ilişkin herhangi bir değişiklik yapmayarak ve görevdeki Cumhurbaşkanı ile ilgili bir geçici madde koymayarak var olan kuralın devamlılığını kabul etmiştir. Aksine bir yorum, Anayasa yapıcı iradenin yerine geçmek anlamına gelecektir.

– Bu doğrultuda gerek anayasal devlet ilkesi gerekse milletimize olan sorumluluğumuz gereğince Partimiz adına Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz bugün Yüksek Seçim Kuruluna itiraz dilekçemizi vermiş olacaktır. Böylelikle bu aşamada Yüksek Seçim Kurulu nihai kararı verecektir.