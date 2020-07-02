İYİ Parti’den Erdoğan’ın ‘Sosyal Medya’ açıklamasına tepki: Hızla totaliter rejime doğru gidiyoruz!

Sosyal medya nerede yasaklandı? Çin’de, Kuzey Kore’de İran’da biz nereye gidiyoruz? Biz oraya mı gidiyoruz. Hani biz gözümüzü Batıya çevirmiştik. Geldiğimiz nokta sosyal medyayı yasaklamak mı? Hayır. Eğer gitme vaktiniz geldiyse ne yaparsanız yapın mutlaka ve mutlaka iktidardan gidersiniz. Yasaklar bu gidişi hızlandırır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın sosyal medyayı yasaklamak, televizyon kanallarını kapatmak, kurumların yapılarını değiştirecek kanunlar çıkarmak, hükmedemeyeceği kurumlara çeşitli vasıtalarla çökülmesine müsaade etmek bunların her biri demokrasi ile yönetilen ülkelerde örneği görülmemiş uygulamalar. O yüzden biz diyoruz ki, hızla totaliter rejime gidiyoruz. Türk milleti buna evet demeyecektir.

RTÜK başkanı. Bugün AK Parti’nin aynı zamanda sağlam bir neferi olabilir. Zaten kendisi AK Parti’nin RTÜK bekçisi. Tek derdi muhalif kanalları susturmak. İktidar yanlısı kanallar, RTÜK Başkanı’nın koruması altında. Mesela “RTÜK’e son 6 ayda ATV ile ilgili 89 bin 987 şikayet başvurusu yapılmış. Ele alınan dosya sayısı sıfır. Ama iş Tele1, Halk Tv, Fox Tv’ye gelince tereddütsüz en ağır cezalar veriliyor.

Anlaşılan Halkbank’ta da böyle güzide bir devlet adamına ihtiyaç duyuldu ve Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Böylesine değerli bir şahsiyetin New York’ta devam eden Halkbank davasında ülkemizi başarı ile temsil edeceğine inanıyorum. Nasıl olsa sonuçta yılların bankacılık deneyimine sahip kendisi.

Aslında bu atamaların neden yapıldığı belli. Ekonomide işler yolunda gitmiyor. Ve akıl dışı, bankacılık ve iktisat kurallarından uzak olan uygulamalarda; liyakat sahibi, deneyimli isimlerin sorun çıkarması istenmiyor.

Hepimiz aynı gemideyiz demeyi biliyorlar ama bu atamalarla geminin altında koskocaman birer delik açılıyor. Alın size bir delik daha. 2020 yılının ilk çeyreğinde 4.5 milyar TL zarar açıklayan Türk Hava Yolları batma noktasına gelmişken, bir yandan da atamalar sürüyor. Uçak başına 2 müdürün düştüğü THY’de Ak Parti İstanbul İl Başkanı’nın oğlu ‘Özel Kalem Operasyon Müdürlüğü’ne atandı. BDDK Başkanı’nın oğlu da ‘Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü’ne getirildi. Bu anlayış yüzünden sadece batan THY değil, Türkiye’nin ekonomisidir. Olan, giderek fakirleşen Türk milletine oluyor. İktidarın 2023’te dünyanın ilk 10 ekonomisine gireceğini iddia ettiği, şimdi ise 20. sıraya gerileyen Türk ekonomisine oluyor.