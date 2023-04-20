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20 Nisan 2023
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İYİ Parti’den ‘güçlü Türkiye’ videosu

Alaturka Online
Alaturka Online

İYİ Parti seçim kampanyası için bugün yeni bir video yayınladı. İYİ Parti’nin resmi hesabından yayınlanan iletişim kampanyası serisinin son videosu ‘Güçlü Türkiye’ başlığında oldu.

“DEVASA POTANSİYELİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜCÜMÜZLE, DÜNYADA ÖNE GEÇEN BİR TÜRKİYE”

“Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak” notuyla paylaşılan videoda konuşan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz şunları söyledi:

* “Sürdürülebilir büyümeye odaklı vizyonumuzla; savunma, tarım, enerji gibi stratejik sektörlerde kendi kendine yeten bir Türkiye… İstikrarsızlığa getirdiğimiz çözümlerimizle; öngörülebilir, şeffaf ve tutarlı politikalarla hızla büyüyen bir Türkiye…

* Kapsayıcı bir zenginleşme sözümüzle; çalmayan, çaldırmayan, çalışan, üreten ve liyakatle kalkınan bir Türkiye… Zengin kaynaklarımızdan, devasa potansiyelimizden aldığımız gücümüzle; dünyada öne geçen bir Türkiye…”

“85 MİLYONUN İKİ DUDAĞI ARASINDAN ÇIKACAK SÖZLERE SAYGILI BİR TÜRKİYE KONUŞULACAK!”

Videoda, 14 Mayıs’tan sonra özellikle gençlerin başarılarına önem verileceğine dikkat çekildi. Videoda, Bilge Yılmaz, “Hayata geçecek mi? Elbette geçecek. Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; Gelecek nesillerine enkaz bırakan değil, gençleriyle başaran, güçlü bir Türkiye konuşulacak. Bir şey değişecek, her şey değişecek” dedi.

Video, İYİ Partinin kampanya sloganı olan “Çünkü 14 Mayıs’tan sonra; Türkiye Tarih Yazacak” sözleriyle sona erdi.

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