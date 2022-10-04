İYİ Parti’den iktidara çağrı: Elinizi korkak alıştırmayın, sandığı getirin

Yazan:
Alaturka Online
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İYİ Parti, yapılan zamları eleştirdiği sosyal medya videosuyla iktidara “Elinizi korkak alıştırmayın, sandığı getirin!” diye seslendi.

Yayınlanma:

İYİ Parti, resmi sosyal medya hesaplarında, yapılan zamları konu edinen “Zampiyonlar Ligi” temalı video yayınladı.

İYİ Parti’nin paylaşımında, “Işıltılı kadroların alışkanlık hâline getirdiği tasarruf tavsiyeleri göz doldurmaya devam ediyor… Zampiyonu iyi oyunun değil, ışıltılı yönetimin belirlediği bu lige bir tavsiye de biz veriyoruz; elinizi korkak alıştırmayın, sandığı getirin!” ifadelerine yer verildi.

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