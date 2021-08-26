İYİ Parti’den IMF açıklaması: Hükümet bizi 2001 krizinden daha kötü bir duruma sürüklüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın IMF’den 6,3 milyar ABD doları tahsis edildiğini açıklaması üzerine İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, “Milli varlıklarımızı satıp, sağa sola dağıtan hükümet bizi 2001 krizinden daha da kötü bir duruma sürüklüyor. IMF’e borç verdiklerini iddia ederken hazine tamamen boşalmış, borç arayacak duruma getirdiler” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın IMF’den borç olarak gelen 6,3 milyar doları IMF’nin adını anmadan “Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde TCMB rezervi 115 milyar doların üzerine çıkacak” cümlesiyle duyurmasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık, “Türkiye’ye, IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır” açıklamasında bulundu.

“IMF’YE BORÇ VERDİKLERİNİ İDDİA EDERKEN HAZİNE TAMAMEN BOŞALMIŞ”

Gelişmeyi değerlendiren İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, “Milli varlıklarımızı satıp, sağa sola dağıtan hükümet bizi 2001 krizinden daha da kötü bir duruma sürüklüyor. IMF’e borç verdiklerini iddia ederken hazine tamamen boşalmış, borç arayacak duruma getirdiler” dedi.

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