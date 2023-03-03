İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na sofra yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisine ağır eleştirilerde bulunduğu ve Altılı Masa’yı dağıttığı açıklamasına yanıt vermişti.

İYİ PARTİ’DEN CEVAP

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına da İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu cevap verdi. Zorlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir! Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep Milletimize inandık. İYİ Parti Milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

* “Sevgili halkım, biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim Sofrası’ndan bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir dedim. Yoksa bu ülke iflah olmaz dedim. Türkiye’nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi.

* Çünkü amaç sadece ceberruh sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç aynı zamanda yeni, güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, gözardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye’yi 20 senedir yaşıyoruz zaten.

* Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin, bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedik.

“SOFRA BÜYÜMEK ZORUNDA”

* Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler… Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız. Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim.

* Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır.

“HER ŞEKİLDE ERDOĞAN’I YENERİZ”

* Umudum, niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmamız, bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır. Onun için, ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız.

* Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye’nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde Erdoğan’ı da, Erdoğan’ın propaganda makinasını da yeneriz, yeneceğiz. Emin olun, yeneceğiz.”

“BÜTÜN TAŞLAR YERİNE OTURACAK” DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, Akşener’in açıklamalarının ardından yaptığı ilk değerlendirmede “Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz” demişti.