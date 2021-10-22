İYİ Parti’den korkutan ‘kriz’ açıklaması! Erhan Usta ateş püskürdü! ‘Bu şoku kaldıramaz.. Aptalca!’





İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin, “Madem kuru bu kadar önemsemiyordunuz, o zaman Türkiye’nin 128 milyar dolarını niye heba ettiniz. Artık akla tek bir şey geliyor, kur lobisi kazandı, millet kaybetti. Kur lobisinin istekleri doğrultusunda alınmış bir karardır” dedi. Kurdaki artış nedeniyle Türkiye'nin dış borçlarının 1,1 trilyon lira arttığına işaret eden Usta, "84 milyondan kanını eme eme topladığımız vergilerin tamamı kadar bu yılın başından bugüne kadar dış borçlarımızın TL karşılığı arttı. 84 milyon, bu aptalca faiz kararlarına çalıştı bu ülkede. Hepimiz bundan sonra çok daha fazla çalışacağız" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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