İYİ Parti’den kritik hamle! Toplantıdan 45 dakika sonra…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve DP lideri Gültekin Uysal, SP lideri Temel Karamahmutoğlu saat 14.00’te masaya oturacak.
Beş liderin görüşmesinin başlamasından 45 dakika sonra İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun bir basın toplantısı yapacağı açıklandı.
İYİ Parti’den yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
“Parti Sözcümüz ve Genel Başkan Başdanışmanımız Sayın Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 6 Mart Pazartesi (bugün) 14.45’te ülke gündemine ilişkin partimizin görüşlerini açıklayacak. Açıklamayı sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.”