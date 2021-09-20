İYİ Parti’den olay Sedat Peker iddiası.. Okutan tek tek sayarak ateş püskürdü!





İYİ Parti Millî Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünya Uygur Kongresi kurucu başkanı Erkin Alptekin'in Türkiye'ye alınmamasına isyan eden Okutan şunları söyledi: ''Kim yönetiyor bu ülkeyi.. Sizler kimlersiniz? Burası Türk devleti midir.. Türkiye yıllardır o hale geldi ki hiç bir kurum yetkili işini yapmamakta usulsüzlükler devlet eliyle yapılmaktadır. Deniz Yücel Rahip Brunson 'ı gönderen.. Sezgin Baran Korkmaz'ı bakanlığa çağırarak kaçış yolunu sağlayan.. Sedat Peker'e haber göndererek yurt dışına kaçmasını sağlayan.. Bunlar siz değil misiniz?''

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