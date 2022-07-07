İYİ Parti’den sağlıkta şiddet protestosu

İYİ Parti, İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın açıklamasıyla, Uzman Doktor Ekrem Karakaya’nın Konya’da görevi başında katledilmesini ve sağlık sektöründe şiddeti protesto etti.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Prof. Doktor Murat Karaman, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen basın açıklamasıyla Konya’nın Karatay ilçesindeki Şehir Hastanesinde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’nın görevi başında katledilmesi ve sağlık sektöründe şiddeti protesto etti.

“ONLARA BU FIRSATI TANIYAN SİYASİ İKTİDARA YEDİRMEYECEĞİZ”

Basın açıklamasında konuşan Satuk Buğra Kavuncu, “Uzman Doktor Ekrem Karakaya’nın katledilmesiyle yeniden ve daha güçlü şekilde söylüyoruz: Şiddet karşısında hekimlerin/sağlık çalışanlarının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. Hekimlerimiz hastanelerde adeta kurban ediliyor. Göz bebeği hekimlerimizi vahşilere, vandallara ve onlara bu fırsatı tanıyan siyasi iktidara yedirmeyeceğiz” dedi.

“SAĞLIK BAKANI’NIN GÜNDEMİ NEDİR? BİLMEK İSTİYORUZ”

Kavuncu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu zulme boyun eğilmeyecek. Sağlık Bakanı’nın bu şiddetten daha fazla önemsediği bir durum varsa, çıkıp açıklamasını istiyoruz. Meslektaşları ölürken, gördükleri şiddet sonrası diplomalarını yırtarken, sağlık bakanının gündemi nedir? Bilmek istiyoruz. Aleni bir şekilde hastaneye silahla girip, bir doktoru katleden vahşete ve potansiyel şiddete karşı yapılması gereken en öncelikli husus, şiddeti önleyecek ciddi bir kanuni yaptırımın uygulanmasıdır.”

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