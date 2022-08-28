İYİ Parti’den ‘Sandıkta Utanacaklar’ paylaşımı

İYİ Parti, resmi sosyal medya hesaplarında “Sandıkta Utanacaklar” başlığıyla bir video yayınladı. Paylaşımda, “Utanmadılar, utanmıyorlar… Az kaldı” ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti‘nin videosunda “Antik Grek dünyasında utancı temsil eden Aidos isimli bir tanrıça dahi varken, modern Türkiye’de ise utanmazlığı temsil eden birçok kişi bulunur” denilerek, beşli çete olarak adlandırılan şirket sahiplerinin yanı sıra, AKP’li siyasetçiler ve bakanların görüntülerine ve sözlerine yer verildi.

Videoda, “Romalı Seneca, “Kanunların yasaklamadığını utanç kontrol eder” diyeli 2000 sene olmuşken, Ali İhsan Yavuz, “Yani hiçbir şey olmamış ise kesinlikle bir şeyler oldu diyeli 3 sene oldu” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz yüzde 10’luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz” ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bunlar çürük, bunlar sürtük” sözlerine de yer verildi.

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