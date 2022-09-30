İYİ Parti’den seçim hamlesi

İYİ Parti, Türkiye genelinde il ve ilçe kongrelerinin başlatılacağını duyurdu. İYİ Parti lideri Meral Akşener; bugün başkanlık divanı, milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle görüştü.

Sözcü İstanbul

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıda, partisinin Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, partisinin il ve ilçe kongresi süreçlerinin 3 Ekim itibariyle başlatılacağını duyurdu.

Buğra Kavuncu, açıklamasında “İYİ Parti seçim sürecine diri ve güçlü bir şekilde girmek, iktidar yürüyüşünü taçlandırmak adına, tüm Türkiye’de il ve ilçe kongre süreçlerimiz 3 Ekim 2022 tarihi itibariyle başlatıldı. Partimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

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