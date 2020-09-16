İYİ Parti’den Soylu’ya sert tepki!

Meclis’te basın açıklaması yapan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’a söylediği, “Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım” sözlerini eleştirdi. Ağıralioğlu, Soylu’yu istifaya davet etti.

“DÜNYANIN HİÇBİR MEDENİ ÜLKESİNDE MAKUL GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

“Kamu düzenini sağlamakla görevli bir Bakanın, yargının tepesindeki en üst düzey, Anayasa Mahkemesi Başkanı’na bu dille konuşmasının dünyanın hiçbir medeni ülkesinde makul görmek mümkün değildir” diyen Ağıralioğlu, “Yani bu böyle, ‘sen korumalarınla gezmeyi biliyorsun, hadi korumasız gez’ diye, sokakta konuşulsa sokakta konuşana zûl sayılacak ifadelerle devlet yönetilmez. Kamu düzenini sağlamak ne demektir? Ülkenizi bisikletle gezilecek ülke haline getirmek demektir” şeklinde konuştu.

“’VAZİFEMİ YAPAMADIM’ İTİRAFIDIR BU”

AKP hükümetinin 18 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatan Ağıralioğlu, şunları söyledi:

* Çeyrek asırdır iktidarda olup en son tahlilde Anayasa Mahkemesi Başkanı’na ‘bisikletle gezebiliyor musun? Hadi gez’ demek, ‘ülkemizi güvensiz hale getirdik, berbat ettik, yönetemedik.

* Biz güvenle gezilemez bir ülkenin İçişleri Bakanlığı’nı yapmaktayız’ falan demektir. Aslında bu şu demektir: ‘Biz vazifemizi yapamadık’. Bunun peşinden istifa gelir.

* Bu kadarını itiraf ettikten sonra peşinden sorumlu siyaset der ki: ‘Ben ülkemi artık güvenle gezilemez, bisikletle sokaklarında dolaşılamaz. Güvenliğini temin edemedim, kamu düzenini sağlayamadım.

* Bir şart içerisinde bugüne getirdim. Maalesef bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı’na böyle demek zorunda kaldım. Dolayısıyla vazifemi yapamadım’ itirafıdır bu.

“NE GÜNAH İŞLEDİK Kİ BÖYLE İFADELERİN KONUSU HALİNE GELDİK”

Türkiye Cumhuriyeti’nin bu üslupla ‘yönetilemeyeceğini’ savunan Ağıralioğlu, “Böyle sokak çetelerinin kullandığı bir dil, sokak çetelerinin ‘bizim mahalleye gelebilir misin? Hadi gel de göreyim. Sen bizim mahalleden bisikletle geçebilir misin?’… Böyle ifadelerle yönetilen devletin Türk devleti olması bizim mahcubiyetimizdir. Vah ki Türk devletine. Vah ki Türk ananesine. Vah ki bize. Biz ne günah etmiş olmalıyız ki böyle ifadelerin konusu haline gelelim” açıklamasında bulundu.

“BİSİKLET SAVAŞLARI BAŞLADI”

Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

* Sayın Cumhurbaşkanı hatırı sayılır korumalarla geziyor. Tabi ki gezsin. Ama bizim ülkemizin en iftihar edilecek tarafı; böyle olmalıdır, iktidara geldiklerinde taahhütleri buydu, memleketin her bir tarafına rahatlıkla insanların güvenle gezebildikleri, huzurla gidebildikleri hiçbir güvenlik endişesine kapılmadan dolaşabildikleri bir ülke vaat etmişlerdi bize.

* 20 yıl sonra bulduğumuza bakın… Devletin kamu düzenini sağlamakla görevli Bakanı Anayasaya Mahkemesi Başkanı’na ‘hadi bisikletle gez’ diyor.

* Bisiklet savaşları başladı. Bu kadar işin arasında bisiklet savaşları başladı. Şimdi bisikleti kapan diyecek ki ‘ben geziyorum sen de gezebilir misin?’.

* Şu devletin haline bakın. Şu konuşmalardaki ciddiyetsizliklere bakın. Yazık. Bir an önce yönetiminde bulundukları devletin yönetimine uygun davranmayı öğrensinler. Arkadaşlara tavsiyemizdir. Davranamayacaklarsa istifa etsinler.

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