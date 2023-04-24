İYİ Parti’den sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“HİÇBİR KİRLİ AJANDA GERÇEĞİ DEĞİŞTİREMEZ”

Kürşad Zorlu, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* “Her yıl 24 Nisan tarihinde sözde Ermeni soykırımı iddiaları kimi çevrelerce gündeme getirilmekte ve Türkiye’ye karşı bir propaganda aracı olarak kullanılmaktadır. Bu yaklaşımın ne Türkiye-Ermenistan ilişkilerine ne de her geçen gün ihtiyaç duyulan bölgesel barış ve huzura katkısı vardır.

* Biz İYİ Parti olarak; tarihi gerçekleri çarpıtan ve husumete varan bu yaklaşımların dün, bugün ve yarınlarda da karşısında olacağız. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in ifade ettiği üzere; büyük Türk Milleti’nin gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez.

* İktidarımızda bu önemli meseleyle ilgili tüm kurum ve kuruluşları ortak bir hedefte buluşturarak dünyaya en doğru şekilde anlatılabilmesini sağlayacağız. Türkiye’nin haklı tezlerini bir savunma anlayışıyla değil, gerçekçi ve vakur bir duruşla ortaya koyacağız. Bu konuda oluşturulan ve etkin şekilde kullanılamayan bütçe ve kaynakları, milletimizin vazgeçilmez çıkarlarına uygun şekilde kullanacağız.

* Ve kardeş Azerbaycan’la en güçlü iş birliğini hayata geçirerek ortak diaspora imkânlarımızı tüm platformlarda etkin kılacağız.”