İYİ Parti’den Togg açıklaması

Togg’un ilk akıllı cihazı C SUV’un banttan inmesinin ardından açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “İYİ Parti olarak devletin sürekliliğine inanıyor ve elbette faydalı işleri olumlu buluyoruz. Bilinmelidir ki, milli çıkarlarımıza dayalı ve stratejik gördüğümüz tüm yatırımlar iktidarımız döneminde adil, şeffaf ve etkin bir şekilde her bir vatandaşımızın kullanımına açılacaktır” ifadelerini kullandı.

Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü’nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı’nda törenle açtı. Geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, Togg’un ilk akıllı cihazı C SUV, seri üretim bandından indi. C-SUV’un banttan indirilmesinin yanı sıra C-Sedan ve C-X Coupé cihazlarına yönelik çalışmaların devam ettiği duyuruldu.

İYİ PARTİ’DEN TOGG AÇIKLAMASI

Gelişmeler üzerine İYİ Parti’den Togg girişimiyle ilgili açıklama yapıldı. Togg’un resmi sosyal medya hesabına cevaben açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “İYİ Parti olarak devletin sürekliliğine inanıyor ve elbette faydalı işleri olumlu buluyoruz. Bilinmelidir ki, milli çıkarlarımıza dayalı ve stratejik gördüğümüz tüm yatırımlar iktidarımız döneminde adil, şeffaf ve etkin bir şekilde her bir vatandaşımızın kullanımına açılacaktır” ifadelerini kullandı.

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