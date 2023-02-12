İYİ Parti’den “üniversitelerde yüz yüze eğitime devam edilmesi” çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve rektörleri, üniversitelerdeki uzaktan eğitim kararını değerlendirmeye ve afet bölgesindeki öğrenciler için bazı kararlar almaya çağırdı.

Bu kapsamda, Türkiye’de yüz yüze eğitim-öğretimi askıya almak yerine, deprem bölgesinde öğrenim gören toplam 295 bin öğrencinin eğitim hayatlarına en yüksek oranda devam edebilmelerini sağlamanın önemine işaret eden Zorlu, esas hedefin bu olması gerektiğini belirtti.

Bu illerdeki üniversite öğrencilerinin, “mücbir sebep” dikkate alınarak, diğer illerdeki en uygun üniversitelerin ilgili fakültelerine bölüm, puan ve kapasite değerlendirmesiyle isteğe bağlı şekilde hızlıca yatay geçişlerinin yapılmasını öneren Zorlu, geçiş yapmak istemeyen öğrencilere, “tüm hakları saklı kalmak kaydıyla” kayıtlarını dondurabilme hakkı tanınması gerektiğini ifade etti. Zorlu, şunları kaydetti:

“Üniversitelerde, 10 ilimiz dışında öğrencilerimizin eğitim-öğretim hayatına devam etmesi sağlanmalıdır. KYK yurtlarındaki öğrencilerimizin mevcut düzeni korunmalıdır. Fırsat eşitliğine dayalı olarak sınavlara girecek öğrencilerimize tanınacak haklar için de acilen planlama yapılmalıdır. İYİ Parti olarak, eğitime verilecek zararın ve gecikmelerin telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaratacağına inanıyoruz.” (AA)