İYİ Parti’den yeni kampanya: Recep Bey sunar…

İYİ Parti 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine yönelik seçim kampanyasını geçtiğimiz günlerde ‘Türkiye tarih yazacak!” sloganıyla duyurmuştu. İllüstrasyon çizimlerle Türkiye geneline yansıyan billboardların ardından kampanyanın dijital mecralardaki startı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in en son gerçekleşen grup toplantısında gündem olan konuşmasının yer aldığı video ile başlamıştı.

‘’RECEP BEY SUNAR; AHLAKIN SONU”

İYİ Parti’den seçim kampanyasına yönelik yeni bir kampanya videosu daha geldi. Ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi teması işlenen iletişim kampanyası serisinin yeni videosu; “Ahlakın Sonu” oldu.

Videoda; hakaret, kutuplaştırma ve nefret içeren söylemleri; yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık iddiaları, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik tehditleri, somut örnekler üzerinden işlendi.

‘’HAKERETİ VE KÜFRÜ DİLİNE DOLAYAN BİR ŞAHIS…”

‘’Recep Bey Sunar” yazısıyla açılışı yapılan videonun ilk bölümünde; ‘’Hakareti ve küfrü diline dolayan bir şahıs” seslendirmesiyle Erdoğan’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü başta olmak üzere; kadınlara, gençlere ve toplumun birçok kesimine karşı kullandığı hakaret, küfür ve aşağılayıcı söylemlerine yer verildi.

‘’HIRSIZLIĞI ÖDÜLLENDİREN BİR ANLAYIŞ…”

Videonun ikinci bölümünde, 21 yıllık AKP iktidarı boyunca ortaya çıkan yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet iddialarına; ‘’Hırsızlığı ödüllendiren bir anlayış” seslendirmesiyle yer verildi.

Süleyman Soylu’nun Demokrat Parti Genel Başkanlığı döneminde AKP için kullandığı; ‘’Millet güven bakar. Millet ahlak bakar. Türkiye’nin en yolsuzluğa bulaşmış iktidarlarından bir tanesi. Belediyelerde yolsuzluk, bakanlıklarda yolsuzluk, kamu kuruluşlarında yolsuzluk…” ifadeleri hatırlatılarak Ruhsar Pekcan’ın kendi bakanlığı üzerinden dezenfektan satışı, Melik Gökçek’in Ankapark’taki yolsuzlukları gösterildi.

Ayrıca Sedat Peker’in delilleriyle ortaya koymasına rağmen bir sonuç alınmayan Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki rüşvet çarkı ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili iddialar videoda yerini alırken Ensar Vakfı’na Kızılay üzerinden para aktarılması da unutulmadı.

‘’YARGILAYAN, HEDEF GÖSTEREN, TEHDİT EDEN BİR YÖNETİM…”

Videonun son bölümünde; Erdoğan’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik tüm tehditlerine ve son olarak İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının kurşunlanmasına ‘’Yargılayan, hedef gösteren bir yönetim” seslendirmesiyle yer verildi.

‘’14 MAYIS’TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK!”

Videonun sonunda ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı illüstrasyon çizimlerin yer aldığı görsel ile birlikte Akşener’in; ‘’Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak!” ifadelerine yer verildi.