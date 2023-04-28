İYİ Parti’den yeni seçim videosu: ‘’Vasatlığın 21 Tonu”





İYİ Parti’den seçim kampanyasına yönelik yeni bir video daha geldi. Hazırlanan videoda, AKP iktidarının 21 yıl boyunca eğitim sisteminde yol açtığı krizler, 21 yılda 8 kez değişen Milli Eğitim Bakanları, uzaktan eğitim ve taşımalı eğitim sistemiyle oluşan fırsat eşitsizliği; yüksek puan almalarına rağmen atanamayan öğretmenler, üniversitelere atanan kayyum rektörler, eğitim sistemindeki liyakatsizlikler üzerinden işlendi.

‘’VASATLIĞIN 21 TONU”

‘’5 Tepe Dershaneleri Sunar” yazısıyla açılışı yapılan video; ‘’Vasatlığın 21 Tonu” başlığıyla, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın; ‘’Biz çok garip okuduk ya, çok fakir okuduk. Bu çileyi dedik ki yeni nesle çektirmeyelim” sözleriyle devam etti.

‘’GELECEĞİ ÇALINAN KOCA BİR NESİL”

Videonun ikinci bölümü, ‘’Geleceği çalınan koca bir nesil” başlığı altında; deprem felaketinde uzaktan eğitime geçen öğrencilerin yaşadığı mağduriyete, 21 yılda 8 kez değişen Milli Eğitim Bakanına, Erdoğan’ın isteğiyle kaldırılan TEOG sınavına yer verildi.

‘’ÖĞRENCİLERİN HAKKINI YİYEN VİCDANSIZ BİR ANLAYIŞ”

Videonun bu bölümünde, ‘’Öğrencilerin hakkını yiyen vicdansız bir anlayış” başlığı altında; Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ’ye kayyum rektör ataması sonucunda öğrencilerin ve akademisyenlerin itirazlarına; ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında düzenlenen tüm sınavlarda, soruların sızdırılması ve FETÖ üyeliği suçlarından yargılanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’e; taşımalı eğitim sisteminden mağdur olan öğrencilere, pandemi döneminde internete bağlanamadıkları için uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere yer verildi.

‘’ÖĞRETMENLERİNİ ATAYAMAYAN ACİZ BİR İKTİDAR”

Videonun dördüncü bölümünde, ‘’Öğretmenlerini bile atayamayan aciz bir iktidar” başlığı altında; KPSS’den yüksek puan almalarına rağmen atanamayan öğretmenler, atanamadığı için başka sektörlerde çalışan ve yine atanamadığı için inşaatta çalışırken hayatını kaybeden Fedai Çakmaklı yer aldı.

Bunların karşılığında Erdoğan’ın; ‘’Sırtınızda küfe yok. Çok rahat konuşuyorsunuz” sözlerine yer verildi.

‘’GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYEN BİR CEHALET”

Videonun bu bölümünde, ‘’Gün geçtikçe büyüyen bir cehalet” başlığı altında; AKP Kayseri Milletvekili Sadık Yakut’un, ‘’Kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yaptırılması da büyük bir yanlışlık olarak değerlendiriyorum” sözlerine, Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde engelli öğretmen atamasında bir öğretmene; ‘’Ama sen pek engelliye benzemiyorsun. Engelli misin?” sözlerinin ardından gülmesine yer verildi.

‘’VASATLIĞI YÜCELTEN BİR LİYAKATSİZLİK”

Videonun altıncı bölümünde, ‘’Vasatlığı yücelten bir liyakatsizlik” başlığı altında ‘’Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum” sözlerinin ardından YÖK Denetleme Kurulu üyeliğine atanan Bülent Arı’ya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in; ‘’Bu eğitim sistemi ne çektiyse toplumsal mühendislik projelerinin eğitim sistemine yansıması olan yanlış eğitim politikalarından çekti” sözlerine, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun; ‘’Gidin, bakın üniversitelere. Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı, neredeyse fuhuş evleri” söylemlerine yer verildi.

‘’HAYATLARIN VE HAYALLERİN ARASINDA DEVASA BİR UÇURUM”

Videonun yedinci bölümünde, ‘’Hayatların ve hayallerin arasında devasa bir uçurum” başlığı altında atanamayan öğretmenlerin görüntüleri yer alırken; özel okullardaki öğretmen maaşlarını boykot eden öğretmenlere Erdoğan’ın; ‘’Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız? Caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?” sözlerine yer verildi.

“14 MAYIS’TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK!”

Videonun son bölümünde ise Ali Rıza Binboğa’nın ‘’İlk Öğretmen” şarkısı eşliğinde Binali Yıldırım’ın Başbakanlığı döneminde öğrencilerle bir araya geldiğinde akıllı tahtaya yazı yazdığı görüntülerin ardından; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı illüstrasyon çizimlerin yer aldığı görsel ile birlikte Akşener’in; ‘’Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak!” ifadelerine yer verildi.

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