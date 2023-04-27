İYİ Parti’den yeni video: ‘Adını Adalet Koydum’





İYİ Parti, seçim kampanyasına yönelik yeni bir video daha hazırladı. Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve “Yetmez Ama Evet Productions” yazısıyla açılışı yapılan video ‘Adını Adalet Koydum’ seslendirmesiyle 21 yıllık AKP iktidarında gerçekleşen toplumsal protestolar, Gezi Parkı eylemleri ve emniyet güçleri tarafından uygulanan orantısız güç görüntüleri ile başladı.

Videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Adaletin tesisi için 15 yıldır çalışıyoruz ama bir şeyi gerçekleştiremedik” sözlerine karşı “Anayasa mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum” ifadelerine yer verildi.

“REFORM DİYE VESAYETİ DAYATAN BİR ZİHNİYET”

Videonun ikinci bölümünde, “Reform diye vesayeti dayatan bir zihniyet” seslendirmesiyle; Erdoğan’ın 2014 yılında başbakanlığında dönemin Barolar Birliği Başkanı ile yaşadığı tartışmada salonu terk ettiği görüntülere yer verildi.

Erdoğan’ın 2010 referandumu sürecinde gerçekleştirdiği Bingöl mitingindeki “Her evet, adalete davettir” ifadelerinin ardından Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba’nın Erdoğan’a hakaret davasının ardından söylediği “Şehidimin anasını hâkim huzuruna çıkarana hakkım haram olsun” sözleri ve 2018 yılında meydana gelen Çorlu tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in dedesinin “Nerede adalet” ifadeleri yer aldı.

“Her evet, demokrasiye davettir” sözlerinin karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakaret davasından çıkan hapis kararına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ifadeye çağrılmasına, Gülşen, Zeki Alasya ve Müjdat Gezen’in hakaret suçlarından ifadeye çağrılmasına ve gözaltına alınmalarına yer verildi.

Videoda, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurunun reddedilmesi de unutulmadı.

Videoda, Erdoğan’ın aynı mitingdeki “Her evet özgürlüğe davettir, hukuka davettir” sözlerinin karşılığında, 30 Aralık 2022’de bir suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş’in görüntülerine yer verildi.

“YARGIYI MİLLETİN ÜZERİNDE SOPA OLARAK KULLANAN BİR SİYASİ PARTİ”

Videonun üçüncü bölümünde; “Yargıyı milletin üzerinde sopa olarak kullanan bir siyasi parti” seslendirmesiyle 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı eylemlerinde Erdoğan’ın dönemin Başbakanı olarak yargıya mesajlarına, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılmasının ardından gerçekleşen protesto yürüyüşlerinde kadınların gözaltına alınmasına, Erdoğan’a hakaret sebebiyle gözaltına alınan gençlere ve Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerin gözaltına alınmalarına yer verildi.

Erdoğan’ın 2021 yılında çıkarılan Dezenformasyonla Mücadele Yasası için söylediği; “Göründüğü gibi bu kanun keyfe keder bir düzenleme değil daha fazla geciktirilmesi mümkün olmayan acil bir ihtiyaçtır” sözlerine yer verilirken, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Şimdi mahkeme kararı çıktı twitter mwitter hepsinin kökünü kazıyacağız” ifadeleri de vurgulandı.

“YASAKLARLA AYAKTA DURAN SONU GELMİŞ BİR İKTİDAR”

Videonun dördüncü bölümünde; sık sık yasaklanan festivaller “Yasaklarla ayakta duran, sonu gelmiş bir iktidar” seslendirmesiyle işlendi.

“HAKLININ DEĞİL SUÇLUNUN GÜÇLÜ OLDUĞU UCUBE BİR SİSTEM”

Videonun beşinci bölümünde ise “Haklının değil suçlunun güçlü olduğu ucube bir sistem” seslendirmesiyle 2008 yılında başlayan Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarına yer verildi.

Ergenekon Kumpas Davası’nda 18 yıl boyunca dağda kalan PKK’lı Şemdin Sakık’ın gizli tanık olarak yer almasına, 2011 yılında Süleyman Soylu’nun Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz için övgülü sözlerine, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Bu memlekette bir gün Zekeriya Öz’ün heykeli dikilecektir” söylemlerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ergenekon ve Balyoz Kumpas Davaları için “Silivri’de tiyatro yok” sözlerinin ardından “Eğer bu anlamda savcılıksa evet, savcıyız” ifadelerine yer verildi.

“HUKUKU GUKUK ETMEYE ÇALIŞAN BİR TEK ADAM”

Videonun altıncı bölümünde; Erdoğan’ın “Yargıya güven giderek yükseliyor” sözlerine rağmen 21 yıldır yaşanan hukuksuzluklar vurgulandı. Erdoğan’ın; “Hukuk farklı bir şey ama bunun yanında gukuk, o da farklı bir şey” ifadeleri “Hukuku gukuk etmeye çalışan bir tek adam” seslendirmesiyle yer aldı.

Bölümün sonunda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 2010 referandumu için sarf ettiği “İmkan olsa mezardakileri bile kaldırıp o referandumda evet oyu kullandırmak lazımdır” sözlerine karşın dönemin Başbakanı olan Erdoğan’ın referandumdan evet çıkmasının ardından gerçekleştirdiği konuşmasındaki; “Bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi de kutluyorum” ifadelerine yer verildi.

“14 MAYIS’TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK”

Videonun sonunda ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı illüstrasyon çizimlerin bulundupu görsel ile birlikte Akşener’in “Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs’ta Türkiye tarih yazacak” ifadelerine yer verildi.