İYİ Parti’den yeni video: İhanetin Bedeli





İYİ Parti , 14 Mayıs seçimlerine 14 gün kala yeni bir video yayınladı. “Ak Yapım Sunar” yazısıyla açılışı yapılan video, şehit yakınlarının yürek burkan görüntüleriyle başlıyor.

Videoda 2009 yılında Habur Sınır Kapısı’nda “karşılanan” 34 PKK’lı teröristin teslim olmalarının ardından tamamının serbest bırakılması, Erdoğan’ın devlet-İmralı görüşmesini reddetmesi ancak daha sonra Oslo görüşmelerini kabul etmesi, yine Erdoğan’ın terörist başı Abdullah Öcalan’ın kardeşinden “Mehmet gitti” diye bahsetmesi, Osman Öcalan’ın TRT çıkarılması yer alıyor.

Videonun devamında FETÖ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz” dedikten sonra, 13 Kasım 2022’de Taksim Meydanı’nda meydana gelen terör saldırısı gibi olayların yanı sıra seçimlere AKP listelerinden giren HÜDA-PAR’ın Hizbullah terör örgütü ile yakınlığının altı çiziliyor.