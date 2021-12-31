İYİ Parti’den zam tepkisi

Yeni yıl öncesinde yapılan elektrik zammına tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Daha yeni yıla Bismillah demeden elektriğe yüzde 130’a varan zam yaptınız. Hane halkını, esnafı, sanayiciyi, çiftçiyi canından bezdirecek bu zamlar kötü yönetimin bir sonucudur” dedi. “Artık yolun sonu göründü” diyen Usta, yeni yılda erken seçim çağrısında bulundu.

Yeni yıl öncesinde yapılan elektrik zammına tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Gece 12’yi bile bekleyemediler. Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammı” dedi.

Usta, “Daha yeni yıla Bismillah demeden elektriğe yüzde 130’a varan zam yaptınız. Hane halkını, esnafı, sanayiciyi, çiftçiyi canından bezdirecek bu zamlar kötü yönetimin bir sonucudur” diye konuştu.

Erhan Usta, saat 24:00 öncesi ve sonrası elektrik fiyatlarındaki değişimin grafiğini de paylaştı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Yeni yıl mesajı da paylaşan Erhan Usta, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesinin ciddi hatalar yaptığı ve bedelini milletimizin ödediği bir yılı geride bıraktık. Artık yolun sonu göründü… Yeni yılın, erken yapılacak bir seçimle, milletimize huzur ve refah getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” dedi.

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