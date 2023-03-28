İYİ Partili Ağıralioğlu: İstifa edeceğim

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, istifa edeceğini açıkladı. Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesiyle ilgili “Yarın vedalaşmaya gideceğim” dedi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Adaylığının dayatılmasına karşıyız” çıkışıyla dikkat çeken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun bu açıklamalarından Meral Akşener’in haberinin olmadığı ifade edilmişti.

TOPLANTIYA KATILMAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olması yönünde karar alınan grup toplantısına İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın katılmamıştı. Ağıralioğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı harekete geçeceği iddiası gündeme gelmişti.