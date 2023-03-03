İYİ Partili Ağıralioğlu: Milletinize nasıl cevaplayacaksınız?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, genel merkezde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylık için çağrı yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrısının Millet İttifakı’nın diğer üyeleri tarafından kabul edilmemesi halinde ne olacağı sorusuna “Kabul görmeyen iradenin ne dediğini dinleyeceğiz. Bunu kabul etmiyorsanız, milletinize nasıl cevaplayacaksınız? Meral Akşenerin, İYİ Partinin masaya teklifini siz ne diye savuşturacaksınız, onu dinleyeceğiz. Ben ümide bakmıyorum, ben sahaya bakmıyorum, ben milleti duymuyorum, ben bana yönelen bunca ümidi kendi siyasi irademle boşa düşürüyorum’ mu diyeceksiniz, yoksa duyacak mısınız? Ona bakacağız” diye konuştu.

“CEVABA CEVAPLA GİDECEĞİZ”

Ağıralioğlu, ‘Meral Akşener’in Altılı Masa’dan kalkması durumunda cumhurbaşkanlığı için adaylığını koyma ihtimalinin’ sorulması üzerine, “Biz cevaba cevapla gideceğiz. Soruya verilen cevaplarla yürüyeceğiz. İYİ Parti’nin buradaki pozisyonu, milletin lehine en rahat kavranabilecek parti hüviyetini koruyacak. Partisinin adayı olsa, partisine çalışıyormuş gibi muhataplık kazanabilir bu tartışmalar. Ama biz partisinin değil, milletin adayını konuşan tarafı temsil ediyoruz. Partimizin bir adayı olsa ve bu işleri o aday lehine yönetiyor olsak, bugün bunları konuşamazdık. Biz demokrasi lehine konuşan, millet lehine, ümit lehine konuşan tarafız. Dolayısıyla, masada bizim teklifimize cevap verecek olanların cevabının mahiyetine bakacak İYİ Parti. Aynı zamanda o cevabı millete de takdim edecek” dedi. (DHA)