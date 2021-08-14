İYİ Partili Ali Ağıralioğlu Kapıkule Sınır Kapısı’nda AKP’nin göçmen politikasını yerden yere vurdu!





İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kapıkule Sınır Kapısı’nda kurduğu standı ziyaret etti. Ağıralioğlu’na; İyi Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, İyi Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ayhan Bölükbaşı ile İyi Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkan yardımcıları Habib Suiçmez ve Işıner Hamşioğlu eşlik etti. Ağıralioğlu ve partililer, burada gurbetçilerle bir araya geldi. Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu giriş çıkışlarda insanımızın hak ettiği kolaylığı onlara gösterebilecek bir mekanizmayı kurmak çok zor değil. Türk devletinin buna gücüde yeter, iradesi de yeter. Ama bunun için siyasi maharet lazım galiba. Buradan giderken kahırla gitmesin bizim gurbetçilerimiz. Gelirken şenlikle gelip giderken kahırla gitmesinler. Gelirken dua ile gelip, dönerken beddua ile dönmesinler. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #yavuzağıralioğlu #iyiparti #haber #haberler