İYİ Partili başkan görevden alındı

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş görevinden istifa etti. Sarıbaş’ın İYİ Parti Genel Merkezi’nde görev yapacağı öğrenildi.

İYİ parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş’ın istifasıyla birlikte partinin ilçe başkanları da görevden alınırken, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yapılacak atamanın ardından, il ve ilçe yönetim kurullarının yeniden oluşturulacağı öğrenildi.

“GENEL MERKEZ GÖREVDEN ALDI”

Konuyla ilgili olarak İYİ Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada Sarıbaş’ın İYİ Parti Genel Merkezi tarafından görevden alındığı, yeni atanacak başkanın partinin Malatya yapılanmasını oluşturması için ilçe başkanlarının da görevden alındığı kaydedildi.

Açıklamada İYİ Parti Genel Merkezi’nde görevlendirilecek Sarıbaş’ın yerine en kısa sürede atama yapılacağı belirtildi. İHA

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