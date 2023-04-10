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10 Nisan 2023
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İYİ Parti’li Çelik, yeniden milletvekili adayı olmayacağını açıkladı

Alaturka Online
Alaturka Online

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, 28’inci dönemde yeniden aday olmayacağını duyurdu.

“ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, “Kurucusu olduğum İYİ Parti’de bugüne dek GİK üyesi ve milletvekili olarak hizmette bulundum. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar söz konusu görevleri tarafıma tevdi eden Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e ve tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte, İYİ Parti kurucusu olarak çalışmalarım ömür boyu devam edecektir. 14 Mayıs’ta Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın iktidar olması ve İYİ Parti’nin seçimden 1. parti olarak çıkması için şimdi çalışma zamanı” ifadelerini kullandı.

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