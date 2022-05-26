İYİ Partili Cesur’dan Melek Mosso tepkisi

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında 3 Haziran’da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri iptal edilmesine İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’dan tepki geldi. Cesur, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada; “AK Partili Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vaat ettiği Melek Mosso konserini iptal etmiş, yerine getiremediği diğer vaatler gibi. Gül Şehri Isparta’mız, birincilikleriyle anılırken, AK Parti skandallarıyla anılıyor” dedi.

İsmail AKIN

Şarkıcı Melek Mosso’nun 3 Haziran’da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında vereceği konserin iptal edilmesine İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur tepki gösterdi.

Cesur SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada; “Gül üretecisi kan ağlarken festival yapıyorsun ardından vaad ettiğin konseri şak diye iptal ediyorsun. Isparta halkı buna üzülüyor” diye konuştu.

“AK PARTİ, SKANDALLARIYLA ANILIR HALE GELDİ”

Cesur, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Gül festivali yapılıyor her sene gül şehrinde. Ama Isparta’da gül toprağa gömülmek üzere. Bu taban fiyatlarıyla gül üreticisi bilerek konu dışı bırakıldı. Tabi ki Isparta’da Melek Mosso konserinin iptali skandaldır.

Fakat gül festivalinde yapılıyor bu iş. Isparta son dönemde Ak Parti skandallarıyla anılır hale geldi. Oysa ki Isparta elmasıyla, gülüyle, Sülayman Demirel gibi çıkartığı siyasileriyle, başarılarıyla ismini tarihe kazımış bir şehirdir.

Şimdi Isparta her hadisede bir skandal yaşıyor. Bu yaşananları Isparta halkı kabul etmiyor. Millet günlerdir donmaya ve karanlığı mahkum edilmişken, ‘Bereket yağıyor çok mutluyuz’ diyen bir belediye var.

Isparta her hadisede bir skandal yaşıyor. AK Partili belediyenin bir tane daha özelliği var; vaat ettiklerini yerine getirmemek ve yapmamak gibi.

Daha önce seçim vaadi olarak söz verdikleri hiç bir şeyi yerine getirmediler. Şimdi de bir sanatçının konserini yapacaklarını duyurmuşlar aylar öncesinden. İnsanlar heyecanla onu beklerken son anda konseri bir anda iptal etmişler”

“FESTİVALDE BİR SANATÇI ÇIKARACAĞINIZI SÖYLÜYORSUNUZ VE ISPARTA TT OLUYOR”

Açıklamasında gül üreticisine sahip çıkılmadığının altını çizen Cesur; “Festivalin adı Gül Festivali ve Isparta’nın çok büyük bir gelir kayrağı olan ama aynı zamanda kültür mirası olup şehre ismini veren güle sahip çıkmamışsınız. 7 lira 80 kuruş geçen yıl ki taban fiyatı, Gülbirliği’nin açıkladığı. Ama vatandaşımızın üretimi çok daha fazlaydı. Artan girdiler, artan mazot-gübre-yem fiyatlarıyla. Gül üreticisinin elinden 6 liraya kadar düşen fiyatlarla bunlar alındı. Gül üreticisi elindekini neredeyse kendi üretiğini üçte ikisine ya da yarısına satmak zorunda kaldı. Artık gül üreticisi gül üretimini bırakma durumuna geldi.” dedi.

Aylin Cesur, konuyla ilgili eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Bununla birlikte Gülbirlik Bulgaristan’dan, Denizli’den gül alıp, satıyor. Şimdi Gülbirlik’in de bunda suçu yok. Birlikleri bu hale getirenler, üreticiye destek olmayanlar, ‘tamamen mevcut duruma mecbursun’ diyenler bu işlerin sorumlularıdır.

Bugün, gül Isparta’nın en büyük gelir kaynağı olmasına rağmen yok edilme safhasına gelmiş. Bir festival yapıyorsunuz ama festivalin ismindeki güle sahip çıkmamış bir AK Partili belediye yönetimi, AK Parti iktidarı var. Festivalde bir sanatçı çıkaracağınızı söylüyorsunuz ve Isparta tt oluyor.

Birincilikleriyle, doğasıyla, turizmi, tarihi ile bilinen Isparta bugün yokluklar şehri. 6-7 gün elektriklerin kesildiği, insanların karanlığı, soğuğa mahkum edildiği, evlerinde donarak öldüğü, buna, ‘bereket yağıyor’ diye sırıtarak açıklamalar yapan bir belediye başkanına tanıklık etti. Şimdi aynı belediye başkanı vaat etiği bir konseri iptal etmiş.

Ben çok üzülerek takip ediyorum. En yaşanılabilir şehir olan Isparta Ak Parti iktidarı ile mutsuz insanlar şehri haline geldi. Bugün de Ispartalı gençlik, Isparta halkı coşku ile yaşayacakları bir festivalde yine boynu bükük kalmıştır. Gündeme de bu şekilde oturmuştur. Isparta gülü de, çiftçisine sahipsiz değildir. Az kaldı diyoruz”

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