İYİ Parti’li Çıray’dan Bakan Koca’ya: Hastaneye yatan Covidlilerin aşılanma oranları nedir?

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşılama verilerine ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Çıray, Koca’ya, “Bu zamana kadar kaç kişi hangi aşıyı olmuştur? Aşı olanlar birinci ve ikinci dozlarını ne zaman olmuşlardır? Hastaneye yatan Covid hastalarının ne zaman, hangi aşıdan kaç doz olduğu bilgisini paylaşmayı düşünüyor musunuz? Türkiye genelinde aşı olmuş vatandaşlarımızın yaş, cinsiyet, şehir dağılımları gibi verileri paylaşmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Sağlık Bakanlığı eski müsteşarlarından İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında paylaştığı aşılama verilerinin “tutarsız” ve “yetersiz” olduğunu savunarak Meclis gündemine taşıdı. Çıray, Koca’nın cevaplaması için yazılı soru önergesi verdi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVEN VERMİYOR”

Çıray, Sağlık Bakanı Koca’nın salgın sürecinde zaman içerisinde güvenilirliğini fazlasıyla kaybettiğini ve kaybetmeye de devam ettiğini belirtti. 9 Eylül’de basın açıklaması yapan Koca’nın paylaştığı aşılama verilerinin karmaşık kategorilere sokulduğunu ve aşılama sürecini olumsuz etkilediğini savunan Çıray şöyle devam etti:

“Sayın bakan bu tutarsız açıklamaları ile hem bilim insanlarının işini zorlaştırmakta hem de toplumu rehavete sokmaktadır. Geçtiğimiz sene turkuaz tablodaki vaka/hasta ayrımı gibi şimdi de tam doz aşı ile tamamlanmış aşı söylemleri anlaması güç bir kategorizasyona neden olmakta ve kimlerin tam doz kimlerin tamamlanmış aşılı sayıldığı gibi bir tartışmaya dönüşmeden şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır. Bunun yanında Türkiye genelinde aşı olmuş vatandaşlarımızın yaş dağılımları, cinsiyetleri, bulundukları iller ve benzeri gibi veriler de kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

“SALGINI DURDURMANIZ İMKANSIZ HALE GELİR”

Mücadele edilen virüs aynı kalmazken siz ilk baştaki orijinal virüse karşı yapılan hesaplamalarla yola devam ederseniz bu salgını durdurmanız imkansız hale gelir. Çünkü bilim insanları ülkemizde dolaşımdaki virüsün yüzde 90’ının delta varyantı olduğunu belirtmekteler. Halk sağlığı uzmanlarına göre Delta varyantının orijinal virüse karşı bulaştırma katsayısı iki kat fazla olduğu için, toplumda virüse dirençli bireylerin sayısının da daha fazla olması gerekmektedir.

“TOPLUMSAL AŞILAMA ORANI YÜZDE 85 OLMALIDIR”

“O nedenle ilk başta hesaplanan yüzde 67’lik toplumsal aşılama oranının en az yüzde 85’lere çıkarılması gerektiği aksi halde toplumsal bağışıklık hedefinin gerçekçi olmayacağı uzmanlarca belirtilmektedir. Biontech aşısının ağır hastalığı yüzde 90’larda önlerken, delta varyantında bu oranın klinik çalışmalara göre yüzde 78’lere düştüğü belirtilmektedir. Dolayısıyla varyantlar öncesi döneme göre değil, şimdiye ve gelecek olasılıklara göre hareket edilmeli ve doğru zamanda uygun aşılar yapılmalı, testler yaygınlaştırılmalı, bulaşma zincirini kıracak önlemler alınmalı ve aşı karşıtlığının artık bir miting konusu haline geldiği bir konjonktürde aşılama kampanyası için çok ciddi adımlar atılmalıdır. Aksi halde salgının seyrinin ciddi bir yükselişe geçtiği bu süreçte kış aylarıyla birlikte çok büyük risklerle karşılaşılması kaçınılmaz olur.”

“HASTANEYE YATAN COVIDLİLERİN AŞILANMA ORANLARI NEDİR?”

İYİ Parti’li Çıray, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

1- Bu zamana kadar kaç kişi hangi aşıyı olmuştur? Aşı olanlar birinci ve ikinci dozlarını ne zaman olmuşlardır?

2- İnaktif aşı olan vatandaşlarımızın kaçı ne kadar süre sonra üçüncü doz aşıyı olmuştur?

3- Tamamlanmış aşı ile tam doz aşı arasındaki fark nedir? Tamamlanmış veya tam doz aşı sayılmak için hangi aşıdan kaç doz yapılmış olması gerekmektedir?

4- Hastaneye yatan Covid hastalarının ne zaman, hangi aşıdan kaç doz olduğu bilgisini paylaşmayı düşünüyor musunuz?

5- Türkiye genelinde aşı olmuş vatandaşlarımızın yaş, cinsiyet, şehir dağılımları gibi verileri paylaşmayı düşünüyor musunuz?

6- Orijinal (Wuhan) Koronavirüsüne karşı uzmanlarca belirlenmiş kitle bağışıklığı sağlanmasındaki oran yüzde 67’lerde iken, şu anda Türkiye’de çok yüksek oranda hakim olduğu belirtilen delta varyantına karşı bu oranın en az yüzde 84 olması gerektiği belirtilmektedir. Bu bilgi ışığında kitle bağışıklığı konusu ile ilgili yeni bir düzenleme ve hedef belirlemeyi düşünüyor musunuz?

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