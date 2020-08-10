İYİ Parti’li Çıray’dan İbrahim Kalın’a ‘türdeşlik’ tepkisi: En ufak bir benzerliğimiz yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, “İYİ Parti, AKP ve MHP ile sosyolojik olarak türdeştir” ifadelerine İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray’dan tepki geldi. Bu yaklaşımın Millet İttifakı’nı dağıtmaya yönelik bir strateji olduğunu ifade eden Çıray, “İYİ Parti’nin ne Adalet ve Kalkınma Partisi’yle ne de MHP’yle sosyolojik olarak bir türdeşlik göstermesi imkansız. Adalet ve Kalkınma Partisi; siyasi İslamcı ve milliyetçiliği ayaklar altına alan bir ideolojiye sahip. Yani temel olarak sosyolojik bir türdeşliğimiz ve en ufak bir benzerliğimiz yok” dedi.