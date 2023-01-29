İYİ Partili Dervişoğlu: Seçimlerin öncesinde çeşitli kurgular yaşanacak

Bursa’da İYİ Parti’nin 3. Olağan İl kongresi yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Erozan, Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve kalabalık bir şekilde partililerin katıldığı kongre de iki adayın yarıştığı il başkanlığına eski Osmangazi ilçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu seçildi. Altılı Masa il başkanlarının eksiksiz katıldığı kongre demokrasi şöleni şeklinde geçti.

“HERKESİN ÖNÜNÜ AÇMIŞ, HERKESİN ÖNÜNÜ AYDINLATMIŞ BİR KENTTİR”

Partisinin Bursa il Başkanlığı kongresinde, Bursa’nın kendileri için çok önemli ve özel bir yere sahip olduğuna değinen İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, “İYİ Parti’nin kuruluşu öncesinde vermiş olduğumuz hukuk ve demokrasi mücadelesinde, yüksek sorumluluk üstlenmiş, inanmış dava adamlarının yaşadığı bir kenttir burası. Bursa sadece Osmanlı’ya padişahlara, şehzadelere değil, kaderini bu ülke ile birleştirmiş olan, herkesin önünü açmış, herkesin önünü aydınlatmış bir kenttir. Bursalılar, ne kadar övünseniz azdır” ifadelerini kullandı.

“SİSTEMİN TEK ADAMLA NASIL EVRİLDİĞİNİ HEPİNİZ BİLİYORSUNUZ”

Konuşmasını, “Cesurlar ve iyiler hareketinin lideri, istikbalin başbakanı sayın Meral Akşener’in selamlarını iletiyorum” diyerek sürdüren Dervişoğlu, “Türkiye’de seçimlerin nasıl yapıldığını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçirdikten sonra iktidarın ve Cumhurbaşkanının nasıl ceberutlaştığını ve sistemin tek adamla nasıl evrildiğini hepiniz en az benim kadar biliyorsunuz. O sebeple bu seçimler çok çetin geçecek. Herkes bunu iyi bilmeli. Ama bu seçimler, Millet İttifakı’nın ve İYİ Parti’nin zaferiyle sonuçlanacak Allah’ın izniyle” dedi.

“BİZİM ÜZERİMİZDE OYUN OYNAMAYI BIRAKSINLAR”

Seçimlerin öncesinde, çeşitli manipülasyonların, çeşitli kurguların yaşanacağına dikkat çeken Dervişoğlu, “Altılı Masa’yı yani Millet İttifakı’nı teşkil eden, siyasi partiler arasında, sanki bir kriz varmış izlenimi yaratmaya yönelik melun adımlar da pek tabiki atılacak. Onlara buradan sesleniyorum; Biz Millet İttifakı dediğimiz yapıyı, Altılı Masa diye tarif ettiğimiz yapıyı post kavgası yapmak için değil, memleket kavgası vermek için gerçekleştirdik. O sebeple bizim üzerimizde oyun oynamayı bıraksınlar. Başka alanlardan da bir takım manipülasyonlar oluyor, görüyorsunuz. Mukaddes dinimize saldırılar var Avrupa’nın bazı ülkelerinde. Ne hikmetse her seçim öncesi Avrupa’da birileri ya şanlı Peygamberimize hakaret ediyor, yada Kur’an-ı Kerim yakıyor. Hep bunlar seçim zamanına denk geliyor. Biz mukaddes dinimize olan saldırıları Süphan göğsümüzde parçalarız Allah’ın izniyle. Herkes bunu iyi bilsin” diye konuştu.

“ŞEHİT EDİLEN YAVRUMUZUN HESABINI SORSUNLAR”

Sinan Ateş cinayetine de değinen Müsavat Dervişoğlu, şöyle konuştu;

“Ama illaki birşey yapmak istiyorlarsa cuma günü Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yakmayı bıraksınlar. Bir cuma namazı çıkışında, Ankara’nın göbeğinde, şehit edilen yavrumuzun hesabını sorsunlar.

Mekânı cennet olsun, kabri nur dolsun, Cenabı Allah gani gani rahmet eylesin.

Değerli dava arkadaşlarım, bütün bu tezgahların arkasında, aslında ne olduğunu sizler, benden çok daha iyi biliyorsunuz. O yüzden bir birimize her zamankinden daha fazla, daha sıkı sarılmak mecburiyetindeyiz.”

Dervişoğlu, ardından kongrede aday olmayan İl Başkanı Selçuk Türkoğlu’na üstün çaba ve gayretlerinden ötürü teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti.