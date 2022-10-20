İYİ Partili Erozan’dan ‘ABD’ye hamburger yemeye gelmedik’ açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan “ABD’ye hamburger yemeye gelmedik…” sözleriyle ilgili, “Yetti artık demenin zamanı geldi! Sayın Kılıçdaroğlu’na değil Erdoğan’aydı sataşmam…” ifadelerini kullandı.

ABD’ye giden İYİ Parti heyetinde yer alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, “ABD’ye hamburger yemeye gelmedik…” sözleriyle ilgili açıklamada bulundu. Erozan, göndermesinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na değil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a olduğunu söyledi.

“YETTİ ARTIK”

Erozan, sosyal medyadan açıklama yaparak şunları söyledi:

“Yetti artık demenin zamanı geldi! Sayın Kılıçdaroğlu’na değil Erdoğan’aydı sataşmam… “Hamburger yemek için ABD‘ye gitmeye gerek yoktu” dediği için ben Erdoğan’a “Buraya hamburger yemeğe gelmedik” dedim… Bana soru soran yok ama bilgi sahibi olmadan yorum yapan çok…”

ERDOĞAN’DAN ‘HAMBURGER’ GÖNDERMESİ

Bazı basın yayın organlarında Erozan’ın sözleri “Kılıçdaroğlu’na hamburger göndermesi” şeklinde haberleştirilmişti. Erdoğan ise Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretine ilişkin, “Bu görüntüleri vermek için oraya kadar gitmesine gerek yoktu. Burada da benzin istasyonu var, hamburgerci var. Orada da vakit geçirebilirdi. Bu gezinin şaibeli kısımları var” açıklamasında bulunmuştu.

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