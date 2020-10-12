İYİ Partili İbrahim Özkan konuştu, AKP’liler çileden çıktı!





İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan İBB Meclis toplantısında yaptığı konuşmada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı sert sözlerle eleştirdi. İbrahim Özkan'ın konuşması AKP'li meclis üyelerini çileden çıkardı. İbrahim Özkan'ın konuşmasının devamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: İYİ Partili İbrahim Özkan Tevfik Göksu'yu yerden yere vurdu! İBB Meclisi karıştı!

https://youtu.be/tm9L_XxTLvI İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR? İbrahim Özkan 1975 Trabzon Köprübaşı doğumludur. 1987 yılında hafızlık icazetini aldı. Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Yangın ve Afet Yönetimi alanında yurtiçi ve yurtdışında çalışmaları oldu. Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile BNU Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesidir. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu. 2017 yılında İyi Parti Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı. Trabzonspor kongre üyesi olan ÖZKAN profesyonel futbol oynamış, yelken sporu ve dalgıçlık yapmıştır. Evli ve iki kız çocuğu babası olup İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ibrahimözkan #iyiparti #ibb #akp #ibbmeclisi #ibbmeclistoplantısı #akparti #receptayyiperdoğan #beratalbayrak #ekonomi #siyaset #politika #gündem #canlıyayın #yurttaştv

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