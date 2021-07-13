İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan İBB Meclisi'nde 'porsiyonları küçültün' tavsiyesi yapan Emine Erdoğan'ı eleştirdi. 'Cambaza bak' göndermesi yapan İbrahim Özkan AKP'yi tiye aldı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ibrahimözkan #ibb #iyiparti #emineerdoğan #ibbmeclisi #haber #siyaset #yurttaştv #ibbtv #ibbcanlıyayın #akp
Anasayfa Alaturka Online İYİ Partili İbrahim Özkan’dan Emine Erdoğan’ın ‘porsiyonları küçültün’ tavsiyesine çok sert tepki!