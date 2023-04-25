İYİ Partili iki isim arasında sert polemik

İYİ Parti’de milletvekili adaylığından çekilen Aytun Çıray, sosyal medya hesabından İYİ Parti oylarının çok düştüğünü söyleyerek, “Çok düştük toparlanamıyoruz” dedi ve anketlerde yüzde 17’leri gören İYİ Parti’nin oylarının eridiğini belirterek 8 madde sıraladı.

Çıray düşüşün gerekçesi olarak, “Afyon olayı, merkez parti olup olmama konusunda zigzaglar, Ömer’in yolu, lideri kadın olan bir partide “bacıya” küfür, masa süreçlerinin yönetilememesi, ‘asla masadan kalkmam’ deyip kalkmak, Derin güven kaybı, Liste felâketi” dedi.

“SENİN GİBİ MUSİBETTEN KURTULACAĞIZ”

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir milletvekili Aytun Çıray’ın adını anmadan, sert tepki gösterdi. Çıray’ı daha önce üyesi olduğu partileri sayarak işaret eden Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

– DYP’de siyaset yaptın DYP’li, ANAP’ta siyaset yaptın ANAP’lı, CHP’de siyaset yaptın CHP’li hiç olmadın. Vekillik koparabilmek için MHP ve AK Parti’de de bulunmak istedin ama beceremedin. İYİ Parti’de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak 5’er kişi bul sonsuza kadar susacağım.

– Ne yaparsan yap, bu zamana kadar herhangi bir faydana şahit olmadığımızdan, vermeyi planladığın zarardan asla endişe duymayız. Ayrıca sen kimsin ki, İYİ Parti’ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan hem de senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız.