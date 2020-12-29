İYİ Partili ilçe başkanına silahlı saldırı

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Alaturka Online
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Olay, gece saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi kavşağında meydana geldi. Akhisar istikametine seyir halinde olan İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu yönetimindeki otomobil, kavşakta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

DHA

Otomobile üç kurşun isabet ederken, araçta yalnız olduğu belirtilen Kındıroğlu ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

DHA

Pazarcılık yaptığı öğrenilen Kındıroğlu, saldırının ardından Zeytinliova Karakolunda giderek ifade verdi. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)

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