İYİ Partili Kabukçuoğlu: Çiftçilerin kullandığı elektrikten TRT payı kaldırılsın

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili TBMM’de yaptığı konuşmasında, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerde kullandığı elektrik enerjisi bedelinin, sanayicilerde olduğu gibi TRT kesintisinden muaf tutulmasını istedi.

“ÇİFTÇİLERİMİZ ZOR DURUMDA”

Gelen zamlardan sonra çiftçilerin zor günler geçirdiğini belirten milletvekili Kabukçuoğlu, şunları söyledi:

* Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler, iklimsel değişiklikler, dövizin Türk Lirası karşısındaki artışına bağlı olarak; mazot, gübre, yem, tohum gibi tarım girdi kalemlerinde gerçekleşen artış, çiftçilerimizi üretim sürecinde zor durumda bırakmaktadır.

* Son yıllarda üretim maliyetlerinde büyük bir artış yaşayan tarımsal ve hayvansal üretim yapan üreticilerimiz söz konusu artış nedeniyle faaliyetlerini durdurma noktasına gelmiştir.

“ENERJİ FİYATLARIYLA ÜRETME İMKANLARI KALMADI”

Enerji fiyatları ile çiftçilerin tarım yapma, üretme imkânlarının kalmadığını ifade eden Kabukçuoğlu, şöyle dedi:

* Tarımsal üretimde başta sulama olmak üzere seralarda (ısıtma, havalandırma, nemlendirme, serinletme, aydınlatma, otomasyon), hayvansal üretimde elektrik enerjisi tarımsal girdi olarak kullanılmaktadır.

* Tarımsal sulamada üreticilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunların başında ise enerji fiyatları gelmektedir.

* Ocak 2018-Ocak 2020 döneminde fiyat artışları yüzde 108,2’ye ulaşmıştır.

* Çiftçilerden kullanmış oldukları elektrikten kesilen yüzde 2’lik TRT payı kaldırılmalıdır.

* Milletimizin haklarını korumakla görevli meclisimizin çiftçilerimiz üzerindeki girdi maliyetlerini azaltmak için düzenleme yapması asli görevidir.

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