İYİ Partili Kabukcuoğlu’ndan buğday taban fiyat tepkisi

Ülkemizde buğday hasadı başlamasına rağmen hükümetin halen buğday taban fiyatını açıklamadığını belirten İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, geçtiğimiz yıl hükümetin buğdayın tonuna 2 bin 250 TL vererek, 6 bin lira civarında fiyattan ithalat yapmasına da tepki gösterdi. Kabukcuoğlu, “AKP hükümeti Türk köylüsünden esirgediği bedeli Rusya, Ukrayna ve Litvanya köylüsüne ödedi” dedi.

Kemal ATLAN

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, TBMM’de yaptığı basın açıklamasında buğday fiyatının halen açıklanmamış olmasına tepki gösterdi.

“ÜRETİLEN BUĞDAYIN YÜZDE 80’İ GIDA SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR”

İYİ Partili Kabukcuoğlu’nun düzenlediği basın toplantısının gündeminde ‘buğday’ vardı. Buğday hasadının başlamış olmasına rağmen taban fiyatının açıklanmamış olmasına tepki gösteren Kabukcuoğlu, 2021-2022 yılı itibariyle, dünyada en geniş buğday tarım alanlarının yüzde 14,2 ile Hindistan, yüzde 12,4 ile Rusya, yüzde 10,8 ile Avrupa Birliği, yüzde 10,6 ile Çin ve yüzde 6,7 ile ABD sahip olduğunu açıkladı. 2021-2022 yılında buğday üretiminde Çin’in yüzde 17,3, Avrupa Birliği’nin yüzde 16,4 Hindistan’ın yüzde 13,9, Rusya’nın yüzde 11, ABD’nin yüzde paya sahip olduğunu ifade eden Kabukcuoğlu, “TÜİK’e göre Türkiye’nin buğday üretimi; 2015 yılında 22,6 milyon ton, 2016 yılında 20,6 milyon ton, 2017 yılında 21,5 milyon ton, 2018 yılında 20 milyon ton, 2019 yılında 19 milyon ton, 2020 yılında 20,5 milyon ton ve 2021 yılında 17,7 milyon tondur. Türkiye’nin geçmişte buğday yeterliliği yüzde 100’dü. Türkiye’de üretilen buğdayın yüzde 80’i gıda sektöründe, yüzde 11’i yem sanayiinde, yüzde 6’sı tohumculukta kullanılıyor. Türkiye’nin dünya buğday ithalatından aldığı pay ise yüzde 4,2’dir” dedi.

“SAVAŞ VE KURAKLIK, BUĞDAYI DAHA KIYMETLİ HALE GETİRDİ”

TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl üretilen 17,7 milyon ton buğday ile ihtiyacımızın ancak yüzde 89’unu karşılayabildiğimiz ve 2020 yılında 10 milyon ton buğday ithalatının yapıldığına dikkat çeken Kabukcuoğlu, “Geçmişte, ihtiyacımız olan buğdayın yüzde 100’ünü karşılayabiliyorduk. Türkiye 2020-2021 yılında ithalatın yüzde 77,7’sini Rusya’dan, yüzde 9,2’sini Ukrayna’dan, yüzde 3,5’ini Litvanya’dan sağladı. Ülkemizde ekilen alanların yüzde 44’ü hububat tarımına ayrılmaktadır. Dünyada üretilen buğdayın da yüzde 2,2’sini ülkemiz hasat etmiştir. Buna karşın dünyada tarım hasadı yapılan arazinin yüzde 3,2’si ülkemizdedir. 1 yılda mazot 3,5 kat, gübre 3,5 kat, elektrik 2 misli fiyata gelmiştir. Yaşanan salgın süreci, gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Hindistan’daki kuraklık buğdayı daha da kıymetli hale getirdi” şeklinde konuştu.

“AKP ÇİFTÇİYİ TARLASINA KÜSTÜRDÜ”

18 Nisan 2006’da çıkan 5488 sayılı kanun gereğince, hükümetin her yıl milli gelirinin en az yüzde 1’ini çiftçiye destek olarak sunma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Kabukcuoğlu, “Ancak şimdiye kadar AKP hükümetinin tarım desteği yüzde 0,4’te kalmıştır. AKP hükümetleri çiftçiyi tarlasına küstürdü. Son 1 yılda 64.040 çiftçi arazisini terk etti. Bu insanlar şehirlere göçmektedir. Şehirdeki istihdam, köydeki istihdama göre daha pahalıya gelmektedir. Ayrıca gıda güvenliği riski derinleşmektedir” ifadelerini kullandı.

“BUĞDAY EKİM ALANLARI ARTIRILMALI”

Gübre fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle 2021-2022 sezonunda çiftçilerin yeterli gübre kullanamadığını ve Güney illerimizde yer yer don yaşandığını, hükümetin bu olumsuz şartları önemsemediğini belirten Kabukcuoğlu, buğdayın Türk Milleti için vazgeçilmez bir gıda kaynağı olduğunu söyledi. Pek çok yemeğin buğday türevi olduğunu vurgulayan Kabukcuoğlu şöyle konuştu:

“Bizler, ekmeksiz yemek yiyemeyiz. Buğday bizim için olmazsa olmaz bir temel gıdadır. Buğday ekim alanları artırılmalı, verimlilik yükseltilmelidir. Hayvan yem ihtiyacı başka kaynaklardan karşılanmalıdır. Köyden kente göç engellenmelidir. 2020-2021’de toplam 69,2 milyon dekar araziye buğday ekildi. Belli başlı illerimizde hasat edilen buğdayın dağılımı şöyledir: Konya yüzde 9, Şanlıurfa yüzde 5,8, Ankara yüzde 5,2, Diyarbakır yüzde 3,9, Yozgat yüzde 3,8, Sivas yüzde 3,5, Tekirdağ yüzde 2,8, Çorum yüzde 2,7, Kayseri yüzde 2,7, Muş yüzde 2,5. Geçtiğimiz yıl hükümet buğdayın tonuna 2 bin 250 TL verdi. 6 bin TL civarında ithalat yaptı. AKP hükümeti Türk köylüsünden esirgediği bedeli Rusya, Ukrayna ve Litvanya köylüsüne ödedi.”

“TABAN FİYAT 8,03 OLMALI”

Geçen yıl 2 bin 250 lira civarında olan ekmeklik buğdayın taban fiyatının bu yıl olması gereken hesabını da çıkartan Kabukcuoğlu, “Kıraç tarla maliyeti dekar başına şöyledir; tarla kirası 500 TL, ekim sürüm 160 TL, tohum 168 TL, taban gübre 300 TL, üst gübre 112 TL, ilaç bedeli 81 TL, genel gider 130 TL, devlet desteği 91 TL biçme masrafı sap bedeline mahsup edildi, toplam 1.360 TL. masraf olmaktadır. Dekar başına buğday verimi 220 kilogram. Böylece Mayıs ayı itibariyle 1 kilogram kıraç buğday maliyeti 6,18 TL. Yüzde 30 refah payı hesaba katıldığında kilogram başına olması gereken taban fiyat 8,03 TL’dir. Tarım girdi enflasyonu yüzde 80 olup, bu bedel şu an ki buğday içindir. Tarım enflasyonu hesaba katılarak aylık kilogram başına buğday bedeli eskale edilmelidir” diye konuştu.

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