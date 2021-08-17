İYİ Parti’li Özlale’den Erdoğan’a: Daha iyi danışmanlar bulmasını şiddetle öneriyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Türkiye’nin toparlanma sürecini geride bıraktığını, atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatladığını” ifadelerine tepki gösteren İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kendisine daha iyi danışmanlar bulmasını, bu mümkün değilse de bizi takip etmesini şiddetle öneriyoruz” dedi.

SOZCU.COM.TR

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın dün bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, sanayi üretimi, ihracat ve işsizlik verilerinden hareketle “Türkiye’nin toparlanma sürecini geride bıraktığını, atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatladığını” ifadelerine tepki gösterdi.

“İSTATİSTİKLERİN YANLIŞ OLDUĞUNU ÜZÜLEREK TESPİT ETTİK”

Özlale yaptığı yazılı açıklamada, “Erdoğan’ın açıklamalarında belirli istatistiklerin yanlış olduğunu veya yanlış yorumlandığını üzülerek tespit ettik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kendisine daha iyi danışmanlar bulmasını, bu mümkün değilse de bizi takip etmesini şiddetle öneriyoruz” dedi.

“CİDDİ BİR BAZ ETKİSİ VAR”

Sanayi üretimi ile ilgili verileri ortaya koyarak açıklamasını sürdüren Özlale şöyle konuştu:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran’da sanayi üretiminin çeyreklik yüzde 41, yıllık yüzde 24 arttığını belirtti. Yıllık değişim yüzde 23,92, yani yüzde 24’ü doğru kabul edebiliriz. Ancak yüzde 41 olan çeyreklik artış değil, 2021’in ikinci çeyreğindeki düzeyin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimi.

* Yani üretimin durma noktasına geldiği 2020’nin ikinci çeyreğine kıyasla 2021’in ikinci çeyreğinde sanayi üretimi yüzde 40,4 artmış. Burada ciddi bir baz etkisi var. Daha doğru bir değerlendirme için 2021’in ikinci çeyreğindeki düzeyi 2019’un ikinci çeyreği ile karşılaştırabiliriz. O zaman yüzde 40,4 değil, yüzde 17’lik bir artış görüyoruz.

“ÖNEMLİ OLAN ENDEKSİN DÜZEYİ DEĞİL, DEĞİŞİMİ”

Özlale, sözlerine şöyle devam etti:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer bir tespiti ise sanayi üretimi endeksinin düzeyi açısından Avrupa ülkeleri arasında lider olduğumuz. Endeksin düzeyi olarak lider durumdayız ama önemli olan endeksin düzeyi değil, belirli dönemlerdeki değişimi. Örneğin kendilerinin belirttiği gibi pandemi döneminde en hızlı toparlanan ülkeysek Şubat 2020’den Haziran 2021’e endeksi en çok artan ülke olmalıyız.

* Ancak durum pek de öyle değil. Bu dönemde sanayi üretimi İrlanda’da yüzde 23,7, Litvanya’da yüzde 18,5, Belçika’da yüzde 13,1, ülkemizde ise yüzde 12,8 artmış. Yani pandemi döneminde sanayi üretiminin artışı açısından Avrupa’da dördüncü sıradayız. Bu da büyük bir başarı ama verileri çarpıtmaya hiç gerek yok!

“TÜRKİYE’NİN UÇTUĞUNA YÖNELİK BİR SONUCA VARMAK HATALI”

* Gelelim ihracata. Sayın Cumhurbaşkanı’nın verdiği istatistikler doğru. Ancak buradan Türkiye’nin uçtuğuna yönelik bir sonuca varmak hatalı. Bakınız, Hollanda Ekonomi Politikaları Bürosu’nun verilerine göre yılın ilk 5 ayında Doğu Avrupa ülkesinin ortalama aylık ihracat büyümesi yüzde 2,2, Türkiye’de ise yüzde 1,9.

“6 AB ÜLKESİ BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA”

* Haydi kendimizi Avrupa ülkeleri ile kıyaslayalım. Gelin 2021’in ilk 6 ayındaki ihracatın 2019’un aynı dönemindeki ihracatından ne kadar fazla olduğuna bakalım. Bizdeki artış yüzde 11,4, Polonya’da yüzde 15,8. Artış hızına göre 6 AB ülkesi bizden iyi durumda. İhracat artışına yüzde olarak değil de düzey olarak bakalım. Bizdeki artış 8,9 milyar Avro, Hollanda’da 19,3, Polonya’da 18,7, Belçika’da 11,1, İtalya’da ise 9,8 milyar Avro. Yani bu açıdan da bizden daha iyi durumda 4 AB üyesi var.

“İHRACATIMIZ İTHALATIMIZDAN 2.7 MİLYAR AVRO DAHA AZ”

* Ancak mal ihracatından daha önemli olan mal dengesi, yani ihracatla ithalatın arasındaki fark. İhracatını düzey olarak bizden fazla artıran 4 ülkenin hepsi ihracat fazlası veriyor. Rakibimiz olan Polonya’nın mesela 2021’in ilk 6 ayındaki ihracatı ithalatından 3,8 milyar Avro daha fazla. Bizde ise durum tam tersi: İhracatımız ithalatımızdan 2,7 milyar Avro daha az.

“İŞSİZLİKTE REKORU KIRAN TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU”

* İhracatta uçup uçmadığımızı anlamak için aslında dünyadaki toplam ihracattan aldığımız paya da bakmak yeterli. WTO verilerine göre 2019’un son çeyreğinde dünya ihracatının yüzde 1,002’sini yapmışız, 2021’in birinci çeyreğinde ise yüzde 1,003’ünü. Uçuşumuzun mesafesi işte bu 0,001’lik fark. Sayın Cumhurbaşkanı talepte dengeli bir çizgide ilerlediğimizi ve işsizlik oranındaki rekor düşüşün en büyük ispat olduğunu da söylüyor. İşsizlik konusunda bir rekor var ama rekoru kıran Türkiye ekonomisi değil Türkiye İstatistik Kurumu’nun kendisi.

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